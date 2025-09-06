Arda Güler: "No me sorprende lo que está haciendo Lamine"

España afronta este domingo uno de los duelos más exigentes en la clasificación para el Mundial 2026. Jugará contra la Turquía de Arda Güler y compañía en la ciudad de Konya. El mediapunta del Madrid se medirá a Lamine, si el azulgrana se recupera de sus molestias a la espalda. Los dos se conocen muy bien de los enfrentamientos entre Barça y Madrid y Güler ha destacado el nivel del delantero.

"No me sorprende lo que está haciendo Lamine Yamal porque tiene mucho talento y va a hacer lo máximo para ponernos en dificultades mañana. Pero nosotros también tenemos nuestras armas", empezó diciendo el futbolista turca.

"Lamine y yo no jugamos en la misma posición, nuestros estilos son diferentes, así que no sería correcto compararnos. Pero él juega en el Barcelona y yo en el Real Madrid, así que entiendo que la gente trate de hacerlo. Le deseo lo mejor".

No solo Güler se refirió a Lamine Yamal en la rueda de prensa previa al encuentro entre Turquía y España. El seleccionandor Vicenzo Montella también dedicó elogios al internacional español.

"Lamine Yamal es un jugador extraordinario de un enorme talento. Es un placer verle jugar al fútbol pero España no es solo Lamine. Tiene muchas soluciones y una gran calidad", destacó. El seleccionador habló también de la evolución de Güler, que esta temporada está teniendo en el Madrid la continuidad que tanto buscaba para ser más consistente y seguir creciendo.

"Arda ha jugado de forma consistente en el Real Madrid desde el final de la temporada pasada. Es un gran talento y un gran futbolista. Puede jugar en todas las posiciones y lo está haciendo más atrás. Xabi Alonso le ha obligado a hacer cosas diferentes”. Montella espera una buena versión de España: "Es un muy buen equipo. Este tipo de partidos nos entusiasman. Debemos jugar bien en defensa y dar lo mejor de nosotros en ataque. Tenemos todas las armas necesarias para conseguir un buen resultado”.

Para medirse a España, Turquía podría verse las caras con dos piezas fundamentales de España, que están de vuelta. "Rodri y Carvajal volvieron de sus lesiones, pero fueron sustituidos en el último partido. Esto no cambia nada para nosotros. Deportivamente, es positivo ver a jugadores así volver al campo tras una lesión. Su calidad aporta al fútbol”.