Antonio, abuelo de Pedro Porro: "Lo llevaba al fútbol desde los cuatro años y lo voy a seguir haciendo. Cuanto más difíciles se le ponen las cosas, mejor las hace"

Si hay un jugador uqe ha sorprendido a todo el mundo por su excelente nivel, ese es Pedro Porro, entre otros. El lateral del Totteham y de la selección española ha sido una de las grandes sensaciones del equipo. Lo ha jugado casi todo y dejando sensaciones muy positivas sobre el terreno de juego.

Pedro Porro, de hecho, fue el autor de uno de los goles más importantes del Mundial. El lateral anotó el segundo tanto ante Francia, que sentenciaba el partido y otorgaba a la selección el billete hacia la final. Pero detrás de cada partido hay alguien que lo vive con idéntica intensidad: Antonio Sauceda, su abuelo paterna.

Apoyo incondicional

Apenas un día después de que Porro marcara su primer gol con España frente a Austria, la Selección difundió un vídeo que se volvió viral. En él, abuelo y nieto compartían una conversación cargada de humor y ternura. Antonio confesaba: "Me quedé mirándote, me quedé completamente helado. Pero conseguí reaccionar y te empujé para dentro de la portería". La respuesta del futbolista reflejó la complicidad que los une: "¡Qué grande eres!".

Porro reconoció después que ver la felicidad de su abuelo es una de sus mayores motivaciones: "Ver esa felicidad que tiene día a día él, eso también me lo dio a mí desde pequeño".

Tras ganar el Mundial, este lunes ha afirmado en EFE que está deseando encontrarse con su nieto tras la conquista del mundial de fútbol y fundirse con él en un abrazo cuando regrese a Don Benito. "Lo deseo con toda mi alma, mi corazón y mi vida", afirmó el abuelo, visiblemente emocionado, durante un encuentro con los medios en su domicilio de la localidad pacense, donde siguió la final acompañado por parte de su familia.

El abuelo del futbolista ha recordado que estuvo muy presente durante la infancia de Porro y que lo acompañó desde que comenzó a jugar al fútbol con cuatro años hasta que, a los catorce, ingresó en la cantera del Rayo Vallecano.

Pedro Porro, tras su histórico gol contra Francia / EFE

"Lo mismo que lo llevé desde los cuatro años hasta que lo llevé al Rayo, lo voy a seguir haciendo de aquí para adelante. El nieto es el nieto y eso es lo que más vale en el mundo entero", decía en EFE.

Sauceda todavía no había podido hablar este lunes con el campeón del mundo, aunque confiaba en hacerlo próximamente. "Él respeta mucho a su abuelo y yo a él, por supuesto, porque se lo merece. Es un figura", ha añadido. También ha evocado la estrecha relación que Pedro Porro mantuvo con su abuela, fallecida, quien participó activamente en su crianza. Según ha explicado, al futbolista le encantaban los habichuelos y la tortilla de patatas que ella preparaba.

Un carácter competitivo

"El día que murió dijo que se había muerto su madre, no su abuela", relataba entre lágrimas, antes de admitir que la ausencia de su mujer ha estado muy presente durante estos días de celebración. El abuelo del jugador se ha mostrado además orgulloso por la concesión a Porro de la Medalla de Extremadura, anunciada por la presidenta de la Junta, María Guardiola, tras la victoria de España en el Mundial. "Se lo merece todo", ha subrayado.

Sauceda, que tiene siete nietos y tres bisnietos, ha afirmado que quiere a todos por igual, aunque ha reconocido que Pedro Porro "se lleva la palma" por haberlo criado desde pequeño. "Cuanto más difíciles se le ponen las cosas, mejor las hace", ha señalado sobre el carácter competitivo del lateral dombenitense, antes de expresar su deseo de verlo regresar a su ciudad: "Qué ilusión más grande. Ya tengo ganas de verlo", comentaba.

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Por su parte, el jugador extremeño, en declaraciones tras el partido, ha indicado que "es un sueño que vas buscando desde pequeñito" y ha podido llevar a cabo unas palabras que le dijo su abuelo: "Traémela a casa hijo", cerraba.