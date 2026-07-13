Antonio, abuelo de Pedro Porro: "En el gol te empujé yo para dentro de la portería"

España sigue soñando con el Mundial de 2026. Tras superar a Bélgica, la selección de Luis de la Fuente encara su duelo ante Francia.

Pedro Porro, lateral del Tottenham, se ha convertido en una pieza esencial del equipo y también en protagonista de una historia familiar que ha conquistado a la afición. Detrás de cada partido, de cada carrera y de cada gol, hay alguien que lo vive con idéntica intensidad desde Don Benito: Antonio Sauceda, su abuelo.

La videollamada que emocionó al país

Apenas un día después de que Porro marcara su primer gol con España frente a Austria, la Selección difundió un vídeo que se volvió viral. En él, abuelo y nieto compartían una conversación cargada de humor y ternura. Antonio confesaba: "Me quedé mirándote, me quedé completamente helado. Pero conseguí reaccionar y te empujé para dentro de la portería". La respuesta del futbolista reflejó la complicidad que los une: "¡Qué grande eres!".

Porro reconoció después que ver la felicidad de su abuelo es una de sus mayores motivaciones: "Ver esa felicidad que tiene día a día él, eso también me lo dio a mí desde pequeño".

El orgullo de un abuelo que nunca falla

Tras la clasificación ante Portugal, Antonio volvió a mostrar su emoción en una entrevista televisiva: "Me sentí el hombre más orgulloso del mundo. Es un figura", dijo sin poder ocultar la alegría. Aunque admite que vive los partidos con intensidad, asegura que confía plenamente en su nieto: "Nervios tenía, pero me los comía".

Su fe en Pedro es absoluta: "Él es un gran jugador de fútbol y lo seguirá siendo hasta que se muera". Y no solo eso: también presume de buen ojo para los partidos. Antes del duelo ante Portugal, predijo que España marcaría en torno al minuto 90. "Casi siempre atino", bromeó.

Don Benito, el origen de un sueño

Pedro Porro nació en 1999 en una familia humilde de Don Benito. Su madre trabajaba en un supermercado y su padre encadenaba empleos. En ese contexto, su abuelo Antonio se convirtió en un apoyo constante: lo acompañó a entrenamientos, partidos y decisiones clave. Su presencia era tan habitual que en el club daban por hecho que estaría allí.

A los 15 años, Pedro dejó su hogar para mudarse a Madrid y perseguir su sueño. El viaje de vuelta fue devastador para la familia, que se derrumbó al llegar al pueblo. Desde entonces, la soledad fue compañera habitual del joven futbolista, que llamaba a casa tras entrenar para confesar sus miedos. Pero nunca estuvo realmente solo: Antonio siempre estaba al otro lado del teléfono.

En su piso de Don Benito, Antonio conserva fotos, recortes y recuerdos de la carrera de su nieto. "Este es mi santuario", dice mientras muestra las paredes llenas de historia. Allí celebra cada gol, cada victoria y cada avance de Pedro. "Mi nieto es lo mejor de mi vida", afirma.

Su mensaje para él es siempre el mismo: "Que no cambie, que siga jugando como juega… vista larga, paso corto y mala leche". Y recuerda con humor la frase que le repetía cuando era niño: "Como no marques, no te doy un euro".

Un amor incondicional que traspasa pantallas

Aunque la distancia ahora es mayor, el vínculo sigue intacto. Antonio, ayudado por su respirador, no se pierde ni un partido. "Un abuelo quiere lo mejor para su nieto, lo que haga falta, si hace falta dar el corazón, le doy el corazón", resume.

Mientras España busca las semifinales del Mundial, Antonio seguirá frente al televisor, preparado para empujar otro balón desde cientos de kilómetros. Porque, si Pedro Porro vuelve a marcar, él también lo celebrará como si estuviera dentro del campo.