Anthony Taylor, designado como árbitro para el España-Portugal

El próximo 6 de julio se disputará en Dallas el encuentro correspondiente a los octavos de final del Mundial entre las selecciones de Portugal y España. La FIFA ya han hecho oficial la designación del cuerpo de arbitral que se encargará de dirigir este partido eliminatorio.

Taylor, en una imagen de este Mundial / EDUARDO LIMA / EFE

Gary Beswick y Adam Nunn ejercerán como árbitros asistentes en las bandas, mientras que Felix Zwayer cumplirá las funciones de cuarto árbitro y Robert Kempter las de árbitro reserva. El árbitro principal del encuentro será el inglés Anthony Taylor.

El colegiado ejerce en la Premier League desde la temporada 2010-2011 e ingresó en la lista de árbitros internacionales de la FIFA en el año 2013. Este compromiso supondrá su tercera actuación en la presente edición del Mundial, tras haber impartido justicia previamente en los partidos Uzbekistán-Colombia y Senegal-Irak.

Antecedentes a tener en cuenta

Taylor cuenta con dos antecedentes reseñables en la trayectoria reciente de la selección española. El más inmediato se produjo en los cuartos de final de la Eurocopa de 2024. Durante la prórropa de aquel partido ante Alemania, con el marcador reflejando un empate 1-1, Marc Cucurella interceptó con la mano un disparo de Musiala dentro del área.

Taylor, en una imagen de este Mundial / EDUARDO LIMA / EFE

La acción no se pitó como penalti en el campo, aunque posteriormente un informe del Comité de Árbitros de la UEFA determinó que la jugada debió castigarse con la pena máxima. El partido concluyó con victoria de España por 2-1 tras un tanto de Mikel Merino.

El anterior precedente con el colegiado inglés tuvo lugar en la final de la Liga de Naciones de 2021, resuelta con victoria de Francia ante España por 2-1. En dicho encuentro, se validó el gol definitivo de Kylian Mbappé a pesar de que este partía en posición de fuera de juego.

Lío con un gol de Mbappé

Taylor consideró que el toque previo del defensor Eric García al intentar despejar el balón iniciaba una nueva jugada, lo que habilitaba la acción. Este criterio arbitral motivó un cambio posterior en la redacción de la normativa de esta infracción.

Respecto a la selección de Portugal, el antecedente más cercano con este árbitro principal se remonta a la fase de grupos de la Eurocopa celebrada en 2021, en un partido en el que el conjunto portugués perdió por 2-4 frente a Alemania.