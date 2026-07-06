Así es Anthony Taylor, árbitro del Portugal - España: de la mano de Cucurella al polémico gol de Mbappé

Anthony Taylor será el encargado de impartir justicia en el Portugal-España de los octavos de final de este lunes 6 de julio a las 21 horas. El colegiado inglés, que arbitra en la Premier League desde el año 2010, ha dirigido a la selección española en cinco ocasiones, con un balance de tres victorias y dos derrotas.

El último precedente es el más recordado, pues Taylor arbitró el Alemania-España de los cuartos de final de la Eurocopa 2024. En aquel choque, no señaló una mano dentro del área de Cucurella durante la prórroga, cuando el marcador aún era de empate a uno. Tras el encuentro, un informe del Comité de Árbitros de la UEFA determinó que la jugada debió castigarse con penalti.

El colegiado británico no siempre ha traído buenos recuerdos a la selección española. En 2021, dirigió la final de la Nations League entre España y Francia, en la que se impusieron los galos por 2-1 con un gol polémico de Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid arrancaba en posición antirreglamentaria, pero Taylor consideró que el toque previo de Eric García al intentar despejar iniciaba una nueva jugada, lo que habilitaba al máximo goleador del Mundial. La normativa cambió a raíz de la validez de aquel gol.

Balance equilibrado con clubes españoles

Taylor ha arbitrado tres partidos más de la selección. En 2018, dirigió dos amistosos, los triunfos por 6-1 ante Argentina y 1-4 frente a Gales, mientras que en 2021 impartió justicia en el encuentro contra Suecia de fase de clasificación para el Mundial 2022, en el que la 'Roja' cayó por 2-1. Por su parte, su precedente más reciente con Portugal tuvo lugar en la fase de grupos de la Eurocopa, en la derrota de los lusos por 2-4 ante Alemania.

El colegiado inglés, internacional desde 2015, también ha arbitrado a clubes españoles en la Champions. Con el FC Barcelona tiene un balance de dos victorias, tres empates y una derrota, mientras que con el Real Madrid suma una victoria y una derrota. Por otro lado, ha arbitrado también seis veces al Atlético de Madrid, con un resultado de tres victorias, un empate y dos derrotas.