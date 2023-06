Ansu: "Me puedo identificar con lo que siente Vinicius"

El delantero del Barça recuerda que hay que tomarse "muy en serio" la lucha contra cualquier tipo de discriminación España y Brasil jugarán un amistoso en el Bernabéu en marzo contra el racismo si la selección no tiene que jugar repesca

España y Brasil se enfrentarán el próximo mes de marzo en el Bernabéu en un amistoso para reforzar su compromiso contra el racismo y la violencia en el fútbol. Lo ha anunciado Luis Rubiales, el presidente de la Federación (RFEF), que ha aclarado que se celebrará en estas fechas si la selección "se clasifica de manera directa para la Eurocopa y no tiene que jugar repesca".

"Esperamos que el partido sirva para transmitir principios y educación", anunció Rubiales. El amistoso entre España y Brasil forma parte de la campaña 'Racistas, fuera del fútbol', que RFEF, el CSD y LaLiga impulsaron para erradicar las actitudes racistas y xenófobas de los campos de fútbol, después de los últimos incidentes que afectaron al jugador brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior.

A la rueda de prensa también ha acudido Ednaldo Rodrigues, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que se ha mostrado muy satisfecho de participar en un proyecto así. "Es una felicidad poder jugar en España. Las dos selecciones enviarán un mensaje interesante para el mundo: la lucha contra todo tipo de discriminación y especialmente el racismo. El fútbol es la mayor fuente de alegría del planeta y no cabe en el fútbol ni la discriminación ni el racismo.

El mensaje contundente de Ansu

Ansu Fati, uno de los internacionales que participó en la rueda de prensa, se mostró muy implicado con la lucha contra el racismo en el fútbol español. El azulgrana destacó la importancia de acabar con este tipo de actitudes en España y habló del caso de Vinicius.

"La lucha contra el racismo hay que tomársela muy en serio. Me puedo sentir identificado con lo que siente Vinicius", empezó diciendo. "Y no solo hablamos del color de la piel, la lucha también incluye la orientación sexual o tu religión, son cosas que no se puede dejar pasar. Estoy agradecido a la selección y a Brasil de juntarse para esto".

Rodrigo Moreno, el jugador de origen brasileño, internacional con España, también explicó sus sensaciones."Es un gran partido. Jugar contra Brasil siempre es especial. País de fútbol, referencia. Ya he jugado en el Mundial sub'20 y fue un sentimiento muy especial. Es un orgullo poder estar aquí. Una gran iniciativa de ambas federaciones porque es muy importante usar el poder del fútbol para denunciar situaciones de discriminación".

El nombre de Vinicius estuvo muy presente durante la rueda de prensa. Rubiales lamentó el episodio con el brasileño en Mestalla y respondió, así, sobre si temía por la marcha del brasileño de LaLiga.

"La clave es evitar cualquier tipo de violencia. Piel, orientación sexual, credo... la violencia en el fútbol no tiene cabida. Lo que sí nos preocupó era dejar claro dos cosas: una que había un problema de educación. Y en segundo lugar transmitir que España es un país acogedor y abierto. La preocupación era hacer todo para atajarlo y perseguir a la gente que mancha el nombre del país".

El técnico del Madrid, Carlo Ancelotti, también apareció en la rueda de prensa. A Ednaldo Rodriguez, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, le preguntaron por la posibilidad que dirija la selección. "Lo tenemos por uno de los mejores entrenadores del mundo y no solo por ser un ganador, también por lo que dicen los futbolistas de él. Es un gran gestor de grupo. Todos los que jugaron con él lo echan de menos y a los jugadores que están empezando les gustaría tener un entrenador. Es uno de los mejores del mundo y Brasil es una de las mejores selecciones del mundo".