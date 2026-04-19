Ansu Fati, la selección española no está tan lejos

Irse a otro país no es sinónimo de dejar de contar para la selección. Hay casos que así lo demuestran como Raya, Zubimendi, Rodri o Merino que demuestran que siguen en la lista de Luis De la Fuente pese a jugar fuera de la Liga. Irse del Barça no es sinónimo del final de la presencia de un jugador en la selección. Cucurella o Grimaldo son algunos ejemplos. Hay un caso que parece que ha desaparecido del equipo nacional y que, seguramente, no se le está tratando con la misma vara de medir que el resto.

Es Ansu Fati, que cumple su primera temporada en Mónaco. En el equipo francés promedia un gol cada 114 minutos, unos registros inigualables para cualquier delantero español. Oyarzábal, titular para De la Fuente, marca un gol cada 191 minutos con la Real Sociedad. FerranTorres, la segunda opción, mete un tanto con el Barcelona cada 126 minutos. Y, por último, Borja Iglesias mete un tanto cada 157 minutos. Ansu Fati es el mejor de todos y, pese a ello, no parece entrar en la lista de De la Fuente. Cierto es que Fati ha jugado menos minutos que el resto, pero nadie iguala sus registros. No le pisan los talones.

Así pues, no sería una locura pensar en la posibilidad de convocarle y darle entrada en algunos partidos, cuando el guión lo exija, cuando impere la necesidad de marcar un gol con urgencia para salir de un hipotético problema. De la Fuente precisa un goleador de este calibre.

No convocarle puede ser un error de peso porque se trata del quinto jugador europeo que mejor promedio tiene. Kane marca cada 66 minutos, Mbappé cada 77, Haaland cada 113 minutos y Ansu cada 114. Casi nada. Come en la mesa de los mejores. Solo le falta continuidad en el juego, algo que la selección española no le pide.