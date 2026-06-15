Ansu Fati, comentarista especial en el España-Cabo Verde desde Brasil: "No es bueno llegar como favoritos"

España y Cabo Verde se enfrentaron este lunes en el estreno de ambos conjuntos en el Mundial 2026. Atlanta acogió un partidazo, entre una de las selecciones candidatas al trofeo y una que nunca había disputado un partido de la Copa del Mundo. El partido terminó 0-0, una gran sorpresa, teniendo en cuenta que la selección llegaba como la gran favorita a llevarse el encuentro.

Los de Luis de la Fuente no pudieron superar la defensa de Cabo Verde, que se mantuvo firme atrás, en un bloque bajo y rechazando todos los balones que se encontraban. "Hay que seguir en la misma idea", decía el seleccionador español. Por parte de Cabo Verde, este resultado es histórico. Primer encuentro en un Mundial y empate ante la candidata a ganarlo.

Ansu Fati estuvo presente durante el partido, y no como jugador: se pasó a los micrófonos. Lo hizo en CazéTV, una plataforma fundada en 2022 mediante una alianza entre Casimiro Miguel (uno de los streamers más influyentes de Latinoamérica) y la agencia de marketing deportivo LiveMode. CazéTV es uno de los pocos que tiene los derechos de toda la Copa del Mundo, pagaron una millonada y es por eso que hacen los partidos en 'streaming'.

El extremo del Mónaco, que está en Brasil de vacaciones con Joao Pedro, decidió ir al canal a comentar el encuentro de su selección. Estuvo en la previa, aunque después se marchó, antes del análisis. "Me está gustando mucho Brasil. Siempre quise venir aquí y la gente me ha recibido con mucho cariño", dijo, encantado de su visita al país. Sobre España, Ansu considera que "no es bueno llegar como favoritos", afirmaba.

Ansu Fati esperaba la llamada

Ansu era uno de los nombres que estaba en la prelista de Luis de la Fuente. Sonó en numerosas ocasiones para ir a la Copa del Mundo, aunque su posición finalmente está cubierta por Nico Williams y Víctor Muñoz.

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