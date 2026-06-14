Ansu Fati aparece de vacaciones con João Pedro

Una vez terminada la temporada, muchos jugadores internacionales se han marchado para concentrarse con sus respectivas selecciones de cara a la gran cita Mundialista. Sin embargo, aquellos futbolistas que no han sido llamados por sus seleccionadores han aprovechado estos días para descansar y disfrutar de unas merecidas vacaciones.

Ese es el caso de Ansu Fati y João Pedro, quienes han sido vistos juntos en las Favelas de Brasil. Ambos jugadores compartieron momentos a través de sus redes sociales, publicando varias historias en las que aparecían disfrutando del ambiente y la cultura brasileña.

Un junte extraño

La aparición conjunta de los dos futbolistas ha llamado especialmente la atención debido a que, hasta ahora, su amistad era completamente desconocida para todos. La conexión entre ambos sorprendió a muchos aficionados que no esperaban verlos compartiendo tiempo fuera de los terrenos de juego. Curiosamente, los dos jugadores han estado ligados al Barça, de una forma u otra: Ansu como jugador (se marchó cedido) y João Pedro como futura opción para la delantera.

Ansu Fati llegaba a este tramo final de temporada con buenas sensaciones después de un gran rendimiento con el Mónaco. Su nivel le permitió aparecer en la prelista de Luis de la Fuente para la Copa del Mundo, aunque finalmente no viajó.

La competencia en la banda izquierda era uno de los principales obstáculos para el atacante español. Con varios jugadores en un gran momento de forma, sus opciones de acudir al Mundial eran complicadas pese a su buena campaña.

João Pedro quería estar en el Mundial

Por otro lado, la ausencia de João Pedro sí generó más sorpresa entre los aficionados brasileños. Muchos esperaban que el delantero formara parte de la lista de Brasil debido a su calidad y a su importante papel durante la temporada.

El exentrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, decidió no incluirlo en la convocatoria y apostó por otros futbolistas para esa posición, como Cunha e Igor Thiago. La decisión dejó fuera a una de las grandes figuras ofensivas del momento.

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Ante esta situación, Ansu Fati y João Pedro decidieron aprovechar su tiempo libre para desconectar en Río de Janeiro. Los dos jugadores disfrutaron de unos días de descanso, alejados de la presión competitiva y compartiendo una experiencia diferente en Brasil.