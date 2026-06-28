El "año de mierda" de Nico Williams tras su 'no' al Barça: un calvario de principio a ¿fin?

Nico Williams está viviendo una temporada 2025/26 muy complicada. El extremo del Athletic Club sufrió una lesión muscular en el último compromiso de la fase de grupos de España, contra Uruguay, en el que debía ser un nuevo partido para que adquiriera el ritmo y la "chispa" de cara a la hora de la verdad. La Selección pierde, sin fecha de regreso aunque con la esperanza de poder ser importante en la fase decisiva del Mundial 2026, a una de las piezas clave de la Eurocopa 2024. Con Víctor Muñoz entre algodones, De la Fuente tendrá que seguir confiando en Álex Baena en el extremo izquierdo.

Nico solo ha podido disputar 46 minutos en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial. Jugó 3' en el debut ante Cabo Verde, tuvo casi media hora contra Arabia Saudí y sufrió los problemas físicos tras una dura entrada de Nico de la Cruz en apenas un cuarto de hora de juego frente a Uruguay. Muy poco protagonismo para un futbolista en el que, aunque llegaba 'tocado', Luis de la Fuente confía ciegamente. De hecho, lo convocó claramente con vistas a la fase de eliminatorias.

De la pubalgia a los problemas musculares

Ya empezó el pequeño de los Williams la campaña 2025/26 con el pie izquierdo. Tras un nuevo verano de 'flirteo' con el FC Barcelona, que empezó con el ofrecimiento de su agente al club blaugrana y acabó con su renovación con el Athletic hasta 2035, Nico se dio un baño de masas en San Mamés en la primera jornada de Liga (un gol y dos asistencias frente al Sevilla), pero a principios de septiembre tuvo que parar por la maldita pubalgia. 'Únicamente' se perdió seis partidos, pero a pesar de regresar a los terrenos de juego en octubre las molestias en esta zona le acompañaron durante meses.

Fue a partir de finales de enero cuando el dolor que sufría era incompatible con la competición en la élite y, dado que estaba lejos de su mejor nivel, en febrero decidió volver a parar para recuperarse bien. No reapareció hasta principios de abril (se ausentó en 10 encuentros entre su club y la selección española), aunque cuando lo hizo mostró una 'cara' realmente mejorada respecto a los primeros meses de competición. Poco a poco fue recuperando sensaciones hasta que la mala suerte volvió a cebarse con él cuando parecía que llegaría 'volando' al Mundial.

A principios de mayo, pocos días después de una exhibición contra el Alavés (dos goles y una asistencia), padeció ante el Valencia "una lesión muscular moderada en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda" que le impidió volver a enfundarse la camiseta del Athletic y llegar con rodaje a la Copa del Mundo. Superada la pubalgia, entró en escena un nuevo contratiempo físico que lastró durante la preparación de la competición como durante el inicio de la misma.

"Han sido meses muy duros, un año de mierda. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Quería entrenar y jugar, pero la lesión no me lo permitía. Llegué a entrenar y competir infiltrado para poder seguir. Por suerte, ya he dejado atrás esa etapa, que también me ha ayudado a aprender y a cuidarme mejor", reconoció el propio Nico en una entrevista en 'Marca' en la previa del partido de la Roja contra Arabia Saudí.

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Ahora que parecía que aunque como él mismo dijo le faltaba "chispa", estaba cerca de poder recuperar su mejor versión, Nico se ve obligado a volver a parar. Y en un momento crítico, pues solo quedan tres semanas para la final del Mundial y en este margen temporal el tiempo de recuperación es muy justo.

Aun así, el jugador de Pamplona no se rinde. "Me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria. Pero esto tampoco me va a detener. Sé que Dios tiene un plan para mí y seguiré luchando hasta el último instante para volver a hacer lo que más amo: jugar al fútbol, ser feliz y dar muchas alegrías. La historia no ha acabado, nos vemos lo antes posible en este Mundial", aseguró Nico Williams este sábado en un comunicado a través de las redes sociales.