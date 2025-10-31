Angola pagará 12 millones para ver jugar a Messi

Leo Messi acapara miradas y focos allá donde vaya. Angola ha dado un paso más, y ha decidido aprovechar el próximo parón de selecciones para tirar la casa por la ventana con tal de ver a la estrella mundial jugar en su territorio.

La Federación Angoleña de Fútbol (FAF) ha desembolsado la astronómica cifra de 12 millones de euros para disputar un amistoso ante Argentina el próximo 14 de noviembre en el Estádio Nacional 11 de Novembro. Una cantidad que podría incluso incrementarse con la llegada de Messi.

Más allá de lo que supone recibir a la vigente campeona del mundo, hay otro motivo que explica por qué ahora y por qué hacerlo tan especial. Angola celebra el 50 aniversario de su independencia, proclamada el 11 de noviembre de 1975, tras una larga guerra de liberación que comenzó en 1961 con el régimen colonial portugués. De esa fecha también toma nombre el estadio que pisarán los de Scaloni dentro de dos semanas, inaugurado en 2009 y con capacidad para 48.000 espectadores.

Como era de esperar, no han tardado en llegar el debate y las críticas entre los angoleños, que consideran desorbitada la cifra pagada por un partido amistoso sin trascendencia. La federación, sin embargo, defendió su decisión amparándose en las celebraciones del aniversario de la independencia y en el prestigio de recibir a los mejores jugadores del mundo, en su país, calificando el evento de único.

Otras selecciones también intentaron enfrentarse a Argentina durante el parón de noviembre. Marruecos mostró interés, pero se echó atrás al conocer las exigencias del presidente de la AFA, Claudio Tapia: nada menos que 10 millones de euros, una cifra que incluso fue denunciada por la federación marroquí.

Entonces apareció Angola, para sorpresa de todos. No solo igualará la oferta, sino que, según las estimaciones, podría superarla y establecer un nuevo récord para un partido amistoso. Ahora falta por ver si Scaloni convoca a Messi esta vez, ya que en octubre no figuraba en la lista. El ex del Barça, a priori, estará inmerso en el tramo decisivo de la temporada con el Inter Miami, en plena lucha por el título de la MLS.