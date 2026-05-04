Andrew Wilson: "Para el aficionado español, Atlanta es la base perfecta del Mundial"

Con dos partidos de España en apenas seis días, Atlanta se convierte automáticamente en el cuartel general de la afición española en el Mundial 2026. Pero Andrew Wilson, vicepresidente ejecutivo y director de Marketing del Atlanta Convention & Visitors Bureau, tiene claro que la ciudad ofrece mucho más que fútbol. Veterana en grandes eventos, compacta, peatonal y con una identidad cultural tan densa como su famoso bosque urbano, Atlanta aspira a ser el gran descubrimiento del verano para el viajero europeo.

Pregunta: Atlanta ya tiene una de las aficiones al fútbol más consolidadas de Estados Unidos. ¿Cómo cambia eso la forma en que la ciudad se prepara para el Mundial en comparación con otras sedes menos acostumbradas al deporte?

Respuesta: En realidad, la preparación de Atlanta no cambia demasiado, porque llevamos décadas siendo una ciudad sede de grandes eventos. Nuestra industria hostelera ya está preparada para gestionar una llegada masiva de visitantes, habiendo acogido desde tres Super Bowls hasta grandes giras de artistas como Beyoncé y Taylor Swift.

Nuestra infraestructura es una gran ventaja: el Mercedes-Benz Stadium, donde se disputará el torneo, está en pleno centro urbano y peatonal, rodeado de numerosos hoteles, más de 300 opciones gastronómicas y atracciones imprescindibles.

Como Atlanta ya cuenta con una de las aficiones al fútbol más consolidadas del país, la ciudad no tiene que "aprender" a acoger este deporte; simplemente estamos ampliando una cultura que ya existe. Nos apoyamos en un modelo de gestión probado y en un sistema de transporte permanente como MARTA, nuestro tren rápido, para mover a los aficionados entre el estadio y distintos puntos de encuentro. La preparación no consiste tanto en cambiar la estrategia como en demostrar que nuestro centro urbano está perfectamente diseñado para eventos de esta envergadura. En definitiva, la disposición de Atlanta viene de ser un veterano en acoger los grandes escenarios del mundo.

P: Esperan más de 300.000 visitantes durante el torneo. ¿Cuál es la estrategia del ACVB para gestionar esa demanda en términos de alojamiento, transporte y experiencia en la ciudad?

R: Nuestro trabajo como organización de marketing de destino es crear un entorno acogedor para todos. Actuamos como centro de información para los visitantes que buscan qué hacer en Atlanta. Hemos desarrollado numerosos recursos para informar a aficionados de todo tipo: desde un microsite específico del Mundial e itinerarios en varios idiomas hasta la traducción de partes de nuestra web para atender a fans que hablan distintas lenguas. Nuestro objetivo es que los visitantes conozcan todo lo que Atlanta tiene para ofrecerles, con la esperanza de que quieran volver.

Aunque no gestionamos directamente el transporte y la logística de la ciudad, sí ayudamos a esas organizaciones a comunicar lo que están haciendo para mejorar la movilidad. MARTA, nuestro tren rápido, está instalando nuevos sistemas de pago sin contacto, renovando varias estaciones y desarrollando nueva señalización en múltiples idiomas para que los visitantes puedan moverse por la ciudad con facilidad.

Andrew Wilson, enfrente del autobús customazido de la selección / ACENTO ENLACE

Han elegido Madrid para presentar Atlanta como destino. ¿Por qué el aficionado español específicamente, y qué diferencia a Atlanta de otras sedes del torneo para alguien que viaja desde España?

Con España disputando dos partidos en Atlanta en apenas seis días, la ciudad se convierte en la base natural para los aficionados españoles. Este calendario les permite establecer Atlanta como su cuartel general, aprovechando nuestra excelente conectividad para asistir a partidos en otras ciudades y regresar siempre a un punto fijo desde el que disfrutar de todo lo que la ciudad ofrece: cultura, música, gastronomía, parques y atracciones repartidos por nuestros diversos barrios, e incluso la posibilidad de explorar el Estado de Georgia.

Lo que realmente distingue a Atlanta es la compacidad y accesibilidad a pie de nuestra zona mundialista. A diferencia de otras sedes donde los espacios están dispersos, nuestro distrito del Mundial concentra el Mercedes-Benz Stadium, el Centennial Olympic Park —donde se celebrará el Fan Fest— y las principales atracciones, todo al alcance de un paseo. Con MARTA, los aficionados españoles también pueden explorar el resto de la ciudad de forma cómoda.

El Centennial Olympic Park acogerá el fan fest oficial, literalmente al lado del estadio. ¿Qué tipo de experiencia están diseñando para los aficionados que no tengan entrada o que quieran alargar la jornada más allá del partido?

Celebrar el Fan Festival en el Centennial Olympic Park tiene un significado especial para la ciudad. Este año se cumplen 30 años desde que el parque abrió sus puertas al mundo durante los Juegos Olímpicos de Verano de 1996. Ahora, el Mundial volverá a convertirlo en el punto de encuentro central para que los aficionados de todo el planeta disfruten de la hospitalidad sureña y la diversidad cultural de Atlanta.

El Fan Fest de Atlanta es único porque es uno de los pocos casos en los que el festival está ubicado en el centro y a pocos minutos a pie de los partidos. El recinto también está junto a las atracciones más emblemáticas de la ciudad, lo que permite a los visitantes explorar Atlanta entre encuentros. Además, el State Farm Arena está a la vuelta de la esquina y acogerá una serie de conciertos de verano durante todo el torneo.

El Fan Fest es gratuito, aunque los asistentes deberán registrarse previamente para obtener su entrada. También habrá otras zonas de visionado gratuitas en los barrios de alrededor, con música en directo y retransmisión de los partidos. Los aficionados pueden encontrar más información sobre el Fan Fest oficial y otros eventos en nuestra web.

Atlanta se posiciona también como una base logística ideal gracias al aeropuerto Hartsfield-Jackson. ¿Están coordinando con otras sedes del torneo para facilitar itinerarios a aficionados que quieran seguir la competición en varios estadios?

No tenemos constancia de que el aeropuerto esté desarrollando ninguna colaboración específica con otras sedes. Lo que sí tenemos en nuestra web es un mapa interactivo de rutas de vuelo que los visitantes pueden usar para consultar todos los vuelos disponibles con origen o destino en Atlanta. Esta herramienta facilita a los viajeros del Mundial ver qué opciones de vuelo tienen hacia y desde la ciudad, incluyendo las demás sedes del torneo.

Más allá del fútbol, Atlanta recibió 52 millones de visitantes en 2025 y cuenta con más de 60 restaurantes en la Guía MICHELIN. ¿Qué aspectos de la ciudad cree que van a sorprender más a los visitantes europeos que llegan con una imagen quizás más limitada de Atlanta?

Más allá de su skyline, los visitantes europeos descubrirán una ciudad definida por su manto de árboles y sus profundas raíces históricas. Como cuna del movimiento por los Derechos Civiles estadounidense, Atlanta ofrece un recorrido inmersivo por lugares tan emblemáticos como el Parque Histórico Nacional Martin Luther King Jr. y el Centro Nacional de Derechos Civiles y Humanos.

El panorama cultural de la ciudad es tan denso como su vegetación, con más de 1.700 instituciones, entre ellas la mundialmente reconocida Orquesta Sinfónica de Atlanta y el Ballet de Atlanta. Tanto si se exploran los lugares históricos como la vibrante escena cinematográfica y de entretenimiento, los visitantes encontrarán una ciudad sofisticada y moderna entre un exuberante bosque urbano.