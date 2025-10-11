Una ambiciosa Rojita busca el pase a 'semis'

La Rojita ha apretado el acelerador en el Mundial Sub-20 de Chile y llega al cruce de los cuartos de final, donde se medirá a Colombia (este sábado a las 22:00 h CET, en Talca), convencida de sus propias posibilidades y con el depósito de la confianza a tope para dar un paso más hacia lo más alto.

España, que empezó con dudas y tropezando ante Marruecos (2-0) en la que ha sido su única derrota del torneo, empieza a ganarse el respeto —y también el temor— de todos sus adversarios.

Su partido contra Ucrania en los octavos de final, donde se impuso por 0-1 con un golazo del bético Pablo García, fue toda una declaración de principios. Fue, sin lugar a dudas, su 90 minutos más convincentes: enchufada, sin grietas defensivas, ni lapsos de concentración y mostrando un fútbol solidario y colectivo de alto nivel técnico. Mantuvo una posesión del 72%, con una eficacia del 92% en sus pases.

Se materializó todo aquello que se había intuido en el triunfo ante Brasil, en un cara o cruz en la última jornada de la primera fase, que sirvió de trampolín. Contra la Canarinha, se enterró no solo el fantasma de una eliminación precoz, sino también las sombras sobre el propio potencial y lo que realmente se podría hacer en este torneo, que se afrontó sin preparación previa. La Seleçao, que acabó yéndose a casa por la puerta de atrás con un fiasco histórico, tenía mejores individualidades, pero fue superada por el bloque y el fútbol colectivo que es marca de la casa de todas las selecciones españolas, desde los diferentes equipos formativos de base hasta el combinado que ahora dirige Luis de la Fuente y que tiene a Lamine Yamal (con edad para estar en este torneo) como su estrella planetaria.

Lo que se vio contra Ucrania fue una versión calibrada de un equipo muy competitivo, que ataca y defiende en bloque y que ha ganado un plus de fuerza mental. En los octavos, Iker Bravo, capitán y líder indiscutible de este conjunto, no tuvo el día de cara. Sin embargo, el equipo salió al rescate, dio la cara por él y se empoderó para los próximos retos.

Hay un convencimiento interno de que esta Rojita puede hacer algo realmente grande. La consigna es ir paso a paso y seguir ahondando en la identidad futbolística que se ha creado en los cuatro anteriores compromisos.

Colombia será un adversario duro. Físicamente es superior a España e intentará demostrarlo imponiendo una presión alta de salida en un choque de desgaste. Mantiene el bloque del último Sudamericano Sub-20, disputado en Venezuela a principios de este año. Entonces terminó tercera, tras Brasil y Argentina, con quienes sufrió las dos únicas derrotas en el hexagonal final.

En el Mundial ha alternado minutos brillantes con otros anodinos. Los cafeteros se han mostrado como un equipo irregular. En los cuartos de final sufrieron mucho contra Sudáfrica, a quien acabaron derrotando por 3-1 gracias a los dos primeros tantos de Neyser Villarreal en la competición.

El ‘9’, que fue el artillero del Sudamericano, inició el torneo aún renqueante de una lesión muscular. Es un atacante poderoso, que estuvo en la agenda del Barça y de otros grandes de Europa, y que, hace pocas semanas, acabó llegando a un acuerdo con el Cruzeiro, donde se incorporará con la carta de libertad bajo el brazo cuando termine su participación en la competición.