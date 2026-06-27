La alineación de España contra Uruguay: este es el once elegido por Luis de La Fuente para el tercer partido del Mundial 2026

La selección española se prepara para afrontar el partido más trascendental de lo que llevamos de Mundial 2026. En la madrugada del viernes al sábado 27 de junio, a partir de las 2:00 horas (CET), 'La Roja' mide sus fuerzas contra Uruguay con el objetivo de asegurarse una posición más favorable en el cuadro final de la competición.

España afronta el último partido del grupo H desde lo más alto de la clasificación gracias a los 4 puntos conseguidos tras el empate ante Cabo Verde (0-0) y la goleada ante Arabia Saudí (4-0). Un empate bastaría a la selección española para asegurar esta posición cabecera, mientras que Uruguay está obligada a puntuar para tener alguna opción de superar el primer corte.

A pesar de la importancia del partido, Luis de la Fuente arriesga al dar entrada a dos novedades significativas respecto a su alineacion anterior. Marcos Llorente vuelve a recuperar la titularidad en el lateral derecho en detrimento de Pedro Porro y Mikel Merino le gana la partida a Dani Olmo en el centro del campo.

Dónde no hay cambios es en la línea ofensiva, con Lamine Yamal, Oyarzabal y Álex Baena. Los atacantes del Barça y de la Real Sociedad son inamovibles, mientras que el del Atlético podría terminar cediendo su lugar en el once si Nico Williams recupera sensaciones.

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Oyarzabal es uno de los capitanes de la selección española / Jose Breton / AFP7 / Europa Pres / Europa Press

La alineación de España contra Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Merino; Lamine Yamal, Oyarzabal, Baena.

Uruguay: Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria; Bentancur, Ugarte, Valverde; Canobbio, Araújo, Darwin Núñez.

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).

Estadio: Estadio Akron de Guadalajara.

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