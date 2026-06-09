Alineación de España para el partido amistoso ante Perú previo al Mundial 2026

Último ensayo antes del debut oficial en la Copa del Mundo 2026. No quedan experimentos ni pruebas y Luis de la Fuente tiene ya grabado a fuego en su cabeza el once que pondrá en liza de cara a ese estreno del día 15 de junio ante Cabo Verde (no dejes de jugar a la porra de SPORT para el Mundial).

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, dirige un entrenamiento este sábado, en Chattanooga (EEUU). / Alberto Boal / EFE

Tras las sensaciones algo amargas del último compromiso en suelo español antes de viajar a tierras norteamericanas (1-1 contra la débil Irak), España busca ante Perú recuperar la alegría y el tono a escasos días para que se abra el telón para el combinado español.

Sin Lamine, Nico ni Víctor Muñoz

Cabe destacar que Lamine Yamal se ha quedado en el cuartel general de la roja en Chattanooga (Estados Unidos) y no ha viajado a Puebla para este último partido. El azulgrana sigue poniéndose a tono para intentar reaparecer cuanto antes. Complicado que lo haga en el debut ante Cabo Verde. Hay que ir piano piano.

Una de las noticias de la semana fue la imagen de la entrada de Gavi a Rodri en un entrenamiento. Algo que se ha criticado en algunos sectores y a lo que hizo alusión Luis de la Fuente en la prueba: "Esto es fútbol, es un entrenamiento. Los jugadores se entregan y nadie tiene que pedir perdón. Todo está perfecto. Gavi tiene energía, ímpetu. Tiene que ir dosificando, la energía pero quiero a este Gavi".

Lamine Yamal con el balón Trionda / SPORT

Respecto a las ausencias de Lamine, Víctor Muñoz y Nico para el duelo en Puebla, el riojano dijo que "Nico, Lamine y Víctor están cumpliendo con los plazos de recuperación. Estaba previsto que estos días hicieran trabajo más específico. Si siguen en esta evolución, creo que estarán disponibles".

De cara a ese encuentro ante Perú, que no se clasificó para el Mundial de 2026, el once que elige De la Fuente es el siguiente: Unai Simón, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián, Pedri, Ferran, Baena y Oyarzabal.