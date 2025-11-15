Alineación de España ante Georgia en el partido de clasificación al Mundial de 2026

La Selección de España llega al parón internacional de noviembre sabiendo que, salvo catástrofe, se clasificará al Mundial de 2026 que se celebrará el próximo verano en EE. UU., México y Canadá, y para certificar el billete a la Copa del Mundo contará con la primera oportunidad de visitante ante Georgia.

En una doble fecha FIFA en la que los españoles se enfrentarán a los georgianos y a Turquía, el combinado nacional dirigido por De la Fuente buscará cerrar su grupo de clasificación con pleno de victorias.

Todo a favor para lograr el objetivo

'La Roja' logrará asegurar su presencia en la gran competición del mundo del fútbol si gana a Georgia, pues pese a que si Turquía ganara sus dos partidos (el último es frente a España) empataría a puntos a la actual campeona de Europa, la diferencia de goles el del todo insalvable. Para certificarlo de manera matemática en el próximo partido necesitaría únicamente obtener un mejor resultado que los otomanos contra Bulgaria, o lo que es lo mismo, empatar si ellos pierden o ganar si ellos empatan.

Por su parte, Georgia llega ya sin opciones de clasificación directa al Mundial, pero sí con opciones remotas de meterse en la repesca. La selección de Kvaratskhelia tiene tres puntos, seis menos que Turquía, por lo que si cuenta todos sus partidos por victoria y su competidor todos por derrota, empatarían a puntos, escenario en el que prevalecería la diferencia de goles, que actualmente es de menos seis para los georgianos.

Alineación de España

El seleccionador nacional no podrá contar con cuatro de sus mejores jugadores, ya que Pedri González, titular en el centro del campo, es baja por su rotura de bíceps femoral, y sus dos extremos preferidos sufren pubalgia. De hecho, los casos de Nico Williams y sobre todo Lamine Yamal han levantado la polémica, ya que el vasco jugó de titular con el Athletic posteriormente de conocerse su no inclusión en la lista de convocados y el de Rocafonda se ha caído a última hora por una intervención poco invasiva en su lesión, decidida por su club sin comunicárselo a los dirigentes de la federación.

Esta mañana, a última hora, también se ha confirmado la baja de Huijsen que, según apunta la RFEF en su comunicado, se ha quedado fuera de la convocatoria contra Georgia por precaución tras notar unas molestias musculares en el entrenamiento oficial de ayer.

Así, España saltará con Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Fabián, Merino; Baena, Ferran y Oyarzabal.