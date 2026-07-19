16 años después de proclamarse campeona del mundo por primera vez, la selección española tiene la oportunidad de convertir este 19 de julio de 2026 en otra página dorada de su historia. La Roja se enfrenta a Argentina en la gran final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con el único objetivo de bordar la segunda estrella en su camiseta.

Luis de la Fuente, fiel a su estilo, no ha tocado lo que ha funcionado en el camino hacia la final y apuesta por su once de garantías. Ninguna sorpresa en el once de España que buscará el título más prestigioso a partir de las 21.00 horas (CEST) en el MetLife Stadium. Lamine Yamal y Pedro Porro, entre algodones los últimos días, están en condiciones de ser titulares, tal como habíamos ido informando en SPORT.

España saltará al terreno de juego con un Unai Simón indiscutible bajo palos; una sólida retaguardia que solo ha concedido un tanto a lo largo de toda la Copa del Mundo integrada por Pedro Porro, Cubarsí, Laporte y Cucurella; el tridente Rodri-Fabián-Olmo que ya maravilló en la Eurocopa en 2024; y Lamine Yamal liderando una delantera con la inspiración de Oyarzabal y el trabajo de Baena.

Pedri es suplente por tercer partido consecutivo y será un gran recurso para la segunda mitad junto con futbolistas como Nico Williams, cada vez más fresco físicamente, Mikel Merino o Ferran Torres. En el fútbol moderno, especialmente después de la aplicación de los cinco cambios, la mayoría de entrenadores insisten constantemente en la importancia de los jugadores que salen desde el banquillo para finalizar los partidos.

Alineación de España para la final del Mundial 2026 contra Argentina

Estos son los once futbolistas escogidos por Luis de la Fuente para intentar bordar la segunda estrella en la camiseta de la Roja: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal, Baena.

Estarán en el banquillo David Raya, Pubill, Grimaldo, Eric Garcia, Marcos Llorente, Merino, Ferran Torres, Gavi, Yéremy Pino, Joan Garcia, Nico Williams, Zubimendi, Pedri, Víctor Muñoz y Borja Iglesias.