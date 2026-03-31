Alineación de España contra Egipto para el partido amistoso

La selección española disputa esta noche (21:00 horas) el segundo y último partido amistoso de esta ventana de encuentros internacionales antes de que arranque el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. El rival de la 'roja' será Egipto, en un encuentro que se disputará en Cornellà, en el RCDE Stadium, después de que los de Luis de la Fuente ganasen por 3-0 contra Serbia el pasado sábado, gracias al doblete de Oyarzabal y al tanto de Víctor Muñoz.

En esta ocasió, el técnico riojano ha cambiado diez futbolistas la alineación respecto al último partido contra Serbia y tan solo ha repetido una en la titularidad: Lamine Yamal. El '10' del Barça volverá a liderar el ataque de la selección española y lo hará acompañado de otros dos compañeros del Barça: Dani Olmo y Ferran Torres. El egarensen disputó la segunda parte entera en el anterior encuentro, mientras que el de Foios saltó al verde en la última media hora.

Otra de las novedades será la de David Raya bajo palos, después de que Unai Simón fuese el escogido en el encuentro frente a Serbia. Por lo tanto, Joan Garcia y Álex Remiro deberán seguir esperando a su oportunidad, que podría llegar en el segundo tiempo. También será el debut de Barrene con la selección española absoluta.

Así pues, esta es la alineación de la selección española para enfrentarse esta noche a Egipto: David Raya; Pedro Porro, Mosquera, Huijsen, Grimaldo; Carlos Soler, Fornals, Dani Olmo; Lamine Yamal, Barrene y Ferran Torres.