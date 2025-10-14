Alineación de España ante Bulgaria, partido de clasificación al Mundial

La selección española afronta esta noche su cuarto encuentro de clasificación para el Mundial. El equipo de Luis de la Fuente se enfrenta a Bulgaria en el José Zorrilla de Valladolid. Un partido al que la roja llega como gran favorito teniendo en cuenta la diferencia de calidad entre ambas plantillas.

Hasta el momento, España ha arrasado en los otros partidos que ha jugado. Vienen de ganar con solvencia a Georgia (2-0) y golearon en el anterior parón de selecciones a Turquía, con un 0-6 en el que dejaron muy buenas sensaciones. El otro partido del grupo fue, precisamente, ante Bulgaria.

En aquella ocasión, la selección se impuso por tres goles a cero con los tantos de Cucurella, Mikel Merino y Oyarzabal. Había varias dudas con el once de España debido a las bajas que ha habido durante la concentración (Ferran Torres, Dani Olmo y Huijsen) y por lo que dijo De la Fuente en rueda de prensa sobre las rotaciones.

"Siempre queremos sacar el equipo más competitivo. Aquí no se hacen regalos, sacamos una selección muy competitiva, la mejor para el partido, no por hacer favores. Todos se lo han ganado y tenemos que seguir ganando, tiene el equipo mucha hambre. Casi sería cerrar la clasificación y sacaremos el mejor equipo para competir en este partido", sentenció el técnico ante los medios.

Finalmente, el entrenador de España saca el siguiente once titular ante Bulgaria: Unai Simón, Pedro Porro, Le Normand, Laporte, Grimaldo, Zubimendi, Pedri, Oyarzabal, Mikel Merino, Álex Baena y Samu.

Alineaciones confirmadas

ESPAÑA: Unai Simón, Pedro Porro, Le Normand, Laporte, Grimaldo, Zubimendi, Pedri, Oyarzabal, Mikel Merino, Álex Baena y Samu.

BULGARIA: Vutsov, Velkovski, Chernev, Hristov, Georgiev, Shopov, Gruev, Kirilov, Krastev, Minchev y Despodov.

ÁRBITRO: Willy Delajod.

ESTADIO: Estadio José Zorrilla (Valladolid).

Jornada 4 de la Fase de la fase de Clasificación para el Mundial (Grupo E).