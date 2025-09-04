Alineación de España contra Bulgaria en el partido de clasificación del Mundial 2026

La selección española arranca este jueves su andadura en la fase de clasificación con un objetivo marcado en rojo: estar en el próximo Mundial de Estados Unidos y Canadá. El estreno es en Sofía, donde ‘La Roja’ se mide a Bulgaria en el inicio de una fase de clasificación exprés que solo contará con tres rivales: los propios búlgaros, Turquía y Georgia. Antes de acabar el año quedará decidido si el equipo de Luis de la Fuente consigue el billete para la gran cita.

El de esta noche es el primer partido de La Roja tras la derrota en la final de la UEFA Nations League frente a Portugal en la tanda de penaltis, que dejó un sabor amargo, pero también un punto de motivación extra. La vigente campeona de Europa quiere recuperar sensaciones y demostrar por qué está considerada una de las favoritas al próximo Mundial.

Para el partido ante los búlgaros, De la Fuente afronta el estreno en la carrera mundialista con varias bajas sensibles: Gavi, Fabián y Yeremy Pino se quedaron fuera de la convocatoria por lesión y en su lugar entraron Aleix García y Jorge de Frutos, aunque mantiene la mayor parte de su bloque.

Sin sorpresas

En lo que se refiere al XI, el técnico riojano no ha querido hacer experimentos y apuesta por su once de gala con solo dos azulgranas. En la portería, envuelta en cierta polémica por la no convocatoria de Joan Garcia tras su gran inicio de curso con la camiseta del Barça y su gran temporada anterior con el Espanyol, De la Fuente sigue con Unai Simón bajo palos.

En defensa, una línea de cuatro con los habituales: Pedro Porro, Le Normand, Huijsen y Cucurella. Pese al retorno de Carvajal a la convocatoria y la presencia de Cubarsí, no habrá cambios en la retaguardia. En el centro del campo, la lesión de Fabián obliga al seleccionador a mover ficha con la entrada de Merino para acompañar en el doble pivote a Zubimendi, titular por delante de Rodri, y a un Pedri que con España sigue haciendo funciones de mediapunta.

En ataque, finalmente, Ferran Torres no es de la partida y el tridente lo forman Lamine Yamal, Nico Williams y Oyarzabal. Con el bajo estado de forma de Álvaro Morata, De la Fuente le da al capitán de la Real Sociedad la responsabilidad de ser el '9' de España, con el 'Tiburón' esperando su turno desde el banquillo.

El XI de España

España: Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Merino, Pedri; Lamine Yamal, Nico Williams y Oyarzabal.