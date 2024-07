Alineación de España contra Alemania para el partido de cuartos de la Eurocopa

España ya está en cuartos de final después de golear a Georgia en octavos por 4 a 1. Ahora, los de Luis de la Fuente tienen el reto más exigente hasta el momento, vencer a la anfitriona y gran favorita del torneo, Alemania. El equipo de Julian Nagelsmann afronta este decisivo encuentro después de ganar por 2 a 0 en octavos a Dinamarca en un partido marcado por la lluvia y las revisiones del VAR.

Los cambios de Nagelsmann

Alemania tiene un bloque muy definido en el que, además, recuperará contra España alguna pieza clave que estuvo ausente frente a Dinamarca. Tah cumplió un partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas y fue el central del Dortmund Schlotterbeck quien lo suplió, formando pareja con Rüdiger en el eje de la defensa germana. Julian Nagelsmann tiene la opción de recuperar a Tah y regresar a su plan inicial.

El otro cambio notorio de Alemania contra Dinamarca fue la titularidad de Leroy Sané por la banda izquierda, dejando en el banquillo a la estrella del Bayer Leverkusen, Florian Wirtz. Sané aporta más velocidad que Wirtz y esa banda izquierda es la otra incógnita del posible once alemán para el duelo ante España.

El once de España, más definido

Luis de la Fuente, que como su rival Nagelsmann no tiene bajas, cuenta con un once más definido, a priori. El seleccionador español tiene bastante claro los jugadores titulares y difícilmente hará modificaciones ante Alemania. Las únicas dudas que se han planteado en los últimos días son las posibles entradas de Grimaldo y Dani Olmo en el once inicial, aunque son Cucurella y Pedri los que parten con ventaja.

HORARIO DEL ESPAÑA - ALEMANIA DE LA EUROCOPA 2024

El partido entre España y Alemania, correspondiente a los cuartos de final de la Eurocopa 2024, tendrá lugar el próximo viernes 5 de julio en el Stuttgart Arena. El encuentro dará comienzo a las 18:00 horas (CET).

ALINEACIONES PROBABLES:

España: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella (Grimaldo); Rodri, Pedri (Dani Olmo), Fabián, Lamine Yamal, Nico Williams y Álvaro Morata.

Alemania: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Andrich, Kroos; Sané, Gündogan, Jamal Musiala; y Kai Havertz.