Alfredo Duro carga contra los jugadores del Barça tras el debut de la selección

Alfredo Duro ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que arremete con dureza contra los ocho jugadores del FC Barcelona convocados por la selección española para el Mundial tras el estreno mundialista.

El comentarista, vestido con una camiseta de la selección de Marruecos, utiliza un tono irónico y agresivo para cuestionar su rendimiento y para contraponerlo al del recién fichado por el Real Madrid, Marc Cucurella, a quien considera el único futbolista destacable del encuentro.

Ocho azulgranas y un único madridista

España afrontó su debut con una convocatoria marcada por la presencia masiva de jugadores del Barça.

El Real Madrid, inicialmente sin representación, incorporó a Cucurella tras su reciente fichaje, circunstancia que Duro aprovecha para reforzar su discurso. Según él, el lateral fue "el único que se salva" del partido, una afirmación que ha generado debate entre aficionados y analistas.

El ataque directo a los azulgranas

En el vídeo, Duro repite de forma insistente la expresión "los del 8-0", en referencia al número de jugadores culés convocados. Su mensaje se articula como una burla constante hacia el rendimiento del bloque azulgrana: "¿Contentitos los del 8-0 del ridículo que habéis hecho, verdad? Que esto no es la Champions donde hacéis el ridículo un año y otro año y otro año".

El tertuliano insiste en que el único futbolista que "se salva" es el del "1", en alusión a Cucurella, y remata asegurando que, si España “come paella al final del Mundial”, será gracias al lateral madrileño.

Gavi, el blanco final de las críticas

El vídeo culmina con un ataque individualizado a Gavi, cuya actuación ha sido objeto de debate entre sectores antibarcelonistas. Duro cuestiona su aportación con datos muy concretos: "Ninguna asistencia, ningún pase en zona de peligro, diez pérdidas de balón".

El tertuliano remata su intervención con un grito repetido del nombre del jugador, reforzando su mensaje de desaprobación.

El vídeo de Alfredo Duro ha reavivado el eterno debate entre aficiones y ha colocado el foco en el rendimiento de los jugadores del Barça en la selección. Su tono provocador y su insistencia en contraponer a Cucurella con el resto del grupo han convertido su intervención en uno de los temas más comentados del día en redes sociales.