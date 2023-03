Alfonso saca del "barco" del 'caso Negreira' a los árbitros y al Barcelona

El ex de Barça y Madrid valoró el espinoso asunto tras el acto de homenaje de Leyendas de España José Antonio Camacho fue otra de las leyendas que recibió su homenaje y el ex seleccionador prefirió no opinar

Alfonso Pérez jugó en el Real Madrid y Barcelona, además de defender la camiseta de España. Por este motivo fue uno de los muchos jugadores homenajeados en Las Rozas durante el acto de la asociación Leyendas de España. Alfonso habló de la nueva etapa de la selección y valoró el 'caso Negreira'.Es un daño tremendo a los árbitros, al Barcelona y al fútbol español”.

Su opinión tiene un peso importante por haber defendido la camiseta de los dos grandes rivales, pero lo desvinculó y señaló más a los responsables que a las entidades, en este caso al FC Barclona. "Es un daño para la imagen del fútbol español y no podemos meter a todos en el mismo barco. Ni a los árbitros ni al Barcelona. Quien sea responsable de los actos debe pagar, por el bien del fútbol español y del fútbol en general. Son cosas que están en manos de los juzgados y veremos lo que ocurre. Esperamos que se haga justicia por el bien del fútbol español”.

Alfonso recordó que en su etapa como blaugrana "desgracidamente no ganamos nada", por lo que no hubo sospechas arbitrales y que quizá "indirectamente podía haber salido perjudicado en mi etapa del Real Madrid", pero sin querer entrar en detalles ya que "el tema está en manos de los juzgados, se debe aclarar por el bien del fútbol español y que paguen los culpables".

Camacho

José Antonio Camacho fue otra de las leyendas que recibió su homenaje y el ex seleccionador prefirió no entrar en juicios sbore el 'caso Negreira': “No son cosas de fútbol, se habla mucho pero quien debe tomar cartas en el asunto, que lo haga. Lo demás es opinar por opinar”.

Respecto a la tensión del último clásico, Camacho apuntó que "desde que debuté siempre siempre hay líos en los Madrid-Barcelona. Es lo que la gente comenta y puede ver. Siempre ha habido jugadoras polémicas. El VAR tenía que quitar todo esto y es al revés. Hay muchas polémicas y es muy difícil cambiarlo”.

Camacho, durante una acto de la Federación Española, habló del Caso Negreira y de las polémicas en los Clásicos | Jordi Gil

Las Leyendas

En el acto de Leyendas de España recibieron la camiseta conmemorativa 28 jugadores vinculados a la comunidad de Madrid, además de recibir un homenaje a título póstumo los fallecidos Amancio, Pérez-Payá y Marcos Alonso.

Nacho, Carvajal y Ceballos fueron los jugadores en activo que recibieron su camiseta en un acto presidido por Luis Rubiales, acompañado del director de la selección, Albert Luque, el director de Leyendas de España, Fernando Giner, y los directivos de la asociación Emilio Amavisca y el también internacional José Luis Gayà.