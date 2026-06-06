Alexia volvió a reinar el día más importante

Cuando el escenario se hace grande, Alexia Putellas suele hacerse todavía más grande. La centrocampista firmó un doblete decisivo en la goleada de España ante Inglaterra (4-0) y volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las futbolistas más determinantes del mundo y la candidata favorita al próximo Balón de Oro.

La de Son Moix era una noche marcada en rojo. España necesitaba ganar y hacerlo con autoridad ante el rival más complicado posible para recuperar el control de su camino hacia el Mundial de Brasil 2027. Y allí apareció Alexia. Como tantas otras veces. Como en las grandes citas de esta temporada. Como en la final de la Supercopa. Como en la Copa de la Reina. Como en los cuartos de final de la Champions ante el Real Madrid. Como en la semifinal frente al Bayern en el Spotify Camp Nou. Incluso como en la final europea, donde no marcó pero fue decisiva con una acción salvadora bajo palos ante Ada Hegerberg más allá de su aportación en el juego del equipo.

Alexia culminó otra exhibición colectiva con dos goles que ayudaron a derribar a Inglaterra. Primero aprovechó un magnífico pase al espacio de Mariona Caldentey para definir de primeras y superar a Hannah Hampton con un remate tan preciso como potente. Más tarde, ya en la segunda mitad, apareció de nuevo en el lugar adecuado para cazar un rechace dentro del área tras un primer intento suyo y firmar el 3-0 que dejaba el encuentro prácticamente sentenciado.

Más allá de los goles, Alexia volvió a liderar desde el juego y la personalidad. Una actuación que llega después de haber sido elegida con la selección mejor jugadora de la última Nations League, con el Barça, mejor jugadora de la Champions, y que refuerza una temporada sobresaliente, la mejor desde que sufrió la grave lesión hace cuatro años.

Los números, a falta de un partido para cerrar la temporada, también avalan su candidatura: con el Barça ha firmado 21 goles y 14 asistencias entre todas las competiciones, mientras que con la selección suma ya cinco tantos en sus últimos nueve partidos entre la Nations League y la fase de clasificación para el Mundial. Porque si algo ha recuperado este curso es precisamente aquello que distingue a las grandes futbolistas: la capacidad de decidir cuando más importa.

Centrada en el billete para el Mundial

Preguntada por TVE sobre su futuro, Alexia evitó dar pistas sobre su próximo destino tras dejar el club de su vida y dejó claro dónde está ahora mismo su foco. "Ahora evidentemente no, no lo sé ni yo. Estoy centrada en esto. Era muy importante el partido de hoy y tener la posibilidad de terminar primeras", explicó.

La capitana insistió en que el objetivo inmediato pasa por cerrar la clasificación para el Mundial. "Queremos estar en Brasil, es uno de nuestros objetivos y también el mío. Lo tengo entre ceja y ceja. Hay que acabar bien, ganar a Islandia y asegurar la primera plaza". Antes de marcharse, resumió el espíritu de la noche con una reflexión que explica el 4-0 mejor que cualquier análisis: "El nivel competitivo de todo el equipo ha sido muy bueno y eso te lleva a tener la oportunidad de poder marcarle cuatro goles a Inglaterra"