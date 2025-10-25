Alexia sigue haciendo historia: "¿También he superado a Vero?"

Alexia Putellas ya no solo se ha acostumbrado a sumar victorias y a levantar trofeos: también pulveriza récords. Con su doblete ante Suecia en La Rosaleda, la estrella del Barça y de la selección española alcanzó los 39 goles y superó los 38 de Vero Boquete, colocándose como la segunda máxima goleadora histórica de España, solo por detrás de Jenni Hermoso (57). Y lo ha hecho, además, jugando como centrocampista. Cifras de delantera para una jugadora total.

Preguntada en zona mixta tras el partido por el nuevo registro, Alexia se sorprendió: "¿Soy segunda? ¿He superado a Vero también? Ostras, no lo sabía", respondió, entre risas.

Y añadió con la naturalidad que la caracteriza: "Es un lujo estar en esta lista. Son grandes leyendas que han jugado en la selección; Jenni aún en activo, y con las demás he tenido la suerte de compartir vestuario. Es un orgullo estar en ese ranking. No sé cuántos lleva Jenni, pero soy centrocampista, y es complicado tener tantas ocasiones para marcar. Siempre sé que alguna tendré, y trabajo para ser eficaz y ayudar al equipo también con goles".

Una obra de arte

El primero de sus tantos fue, simplemente, una obra de arte. Una falta que recibió Mariona cerca de la frontal. Alexia, zurda y precisión quirúrgica, la colocó en la escuadra con una rosca perfecta. Gol de museo. “Era muy buena zona”, explicó después. “Cuando entrenas golpeos de falta siempre la pones ahí. Las jugadoras, cuando sale del pie, ya sabemos si ha sido un buen lanzamiento o no. En cuanto he notado el contacto con el balón, sabía que iba bien”.

El segundo llegó con instinto y oportunismo. Pina había rematado al larguero y, antes de que nadie reaccionara, Alexia apareció para empujarla. La grada ya había cantado el gol antes de tiempo; ella se aseguró de que pudiese celebrarlo de verdad. El tanto redondeó su noche y la de una selección que roza la final de la Nations League.

Líder desde la palabra y el juego, Alexia reina también en esta nueva etapa de España bajo las órdenes de Sonia Bermúdez. En Málaga, volvió a demostrar que los números no siempre explican todo… pero los suyos, sencillamente, hablan por sí solos