Alexia se pronuncia sobre su futuro en el Barça

La selección española disputa esta noche (20:30 horas) la ida de la final de la UEFA Nations League contra Alemania en el Fritz-Walter-Stadion de Kaiserslautern; mientras que el Metropolitano acogerá la vuelta el martes 2 de diciembre (18:30 horas). La 'roja' tiene, por lo tanto, la opción de revalidar el título que logró en febrero de 2024 cuando derrotó en La Cartuja a Francia en la final por 2-0.

"La primera edición era diferente, la ganamos, y ahora queremos hacerlo con el nuevo formato. Cambia porque nos vamos a enfrentar al mismo rival dos veces en pocos días, pero nos adaptaremos. Se definirá todo en la vuelta. La ida es importante porque las dos selecciones querremos dejar la eliminatoria lo más abierta posible sabiendo que será la vuelta la que defina al campeón", expresó Alexia Putellas en una entrevista concedida a 'Marca'.

Delante estará Alemania, un rival que, históricamente, le ha costado mucho a la selección española femenina. "Es un rival duro, un equipo muy táctico, con jugadoras determinantes y con un bloque técnicamente y físicamente muy potente. Desde dentro no piensas tanto en quién tienes delante. Da igual el rival o si les has ganado una, diez o ninguna vez. Cuando sales al campo en lo único que piensas es en el plan de partido que ha propuesto el cuerpo técnico y en lo que está pasando una vez que el balón está en juego", añadió la futbolista del Barça.

Será, también, la primera final para Sonia Bermúdez desde que asumió las riendas de la selección en substitución de Montse Tomé. Preguntada por si cambia mucho de tenerla como compañera a seleccionadora, Alexia lo tiene claro: "Sí, claro que cambia, por la jerarquía que hay en los vestuarios y en los equipos. Yo la he tenido de compañera, pero ahora es mi entrenadora y es quien toma las decisiones. Estamos trabajando fuerte, exprimiéndonos al máximo en los pocos entrenamientos que tenemos en cada concentración y exigiéndonos mucho. A nivel personal, tanto ella como el resto del cuerpo técnico son muy cercanos, y no ha cambiado la relación porque ante todo somos personas".

Su situación en el Barça

En la citada entrevista, además de hablar del momento de la selección española, también repasó la actualidad del FC Barcelona. Un equipo que viene que sumó la primera derrota en la Liga F a manos de la Real Sociedad y que se repuso con una goleada en el clásico contra el Real Madrid, además de empatar en Londres contra el Chelsea en la Women's Nations League.

"El relato que se quiera contar no influye ni afecta al vestuario. Nuestro trabajo es exigirnos día a día, buscar la perfección o evolución constante como equipo e intentar ganarlo todo. No nos paramos a pensar si hay mucha distancia o ninguna, si nuestras rivales tienen más o menos opciones, si somos más o menos terrenales. Que digan lo que quieran, pero hasta final de temporada no creo que sea momento de sacar conclusiones", explicó la de Mollet del Vallès.

Por lo que respecta a su futuro en el club blaugrana, el verano pasado ya se rumoreó sobre una posible salida en el mercado de fichajes. ¿Está preparada para que se vuelva a hablar de su renovación? "Llevo preparada para estas cosas hace mucho tiempo. No me preocupa, de verdad. Lo único que me preocupa es lo que siento y pienso yo, mi familia y mi círculo cercano", respondió.

Sin embargo, al ser preguntado por si hay posibilidades de verla jugar fuera del Barça, la centrocampista dejó la puerta abierta: "No lo sé. Hay tantas cosas en esta vida que pueden ser o no ser… Yo siempre he dicho que jugaré en el Barça mientras el club esté interesado en ello y yo sienta que me puedo seguir exigiendo y exprimiendo cada día para ser mejor. Esa es mi manera de entender lo que es jugar en el Barça. Eso conlleva un desgaste físico y mental que haces que termines la temporada destrozada, pero a la vez es como una adicción", concluyó.