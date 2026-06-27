Álex Baena: "Puede ser uno de los goles más importantes de mi carrera y uno de los que más feliz me ha hecho"

España superó a Uruguay por la mínima, en un ejercicio de intensidad más que de juego colectivo. Bastó con un solitario gol de Álex Baena, que se redime así de una mala temporada con el Atlético de Madrid y que le da la razón a Luis de la Fuente, que le escogió como titular en dos de los tres partidos de la fase de grupos.

El goleador español aseguró que no fue el mejor partido de la Roja, pero remarcó la competitividad: "Sabíamos que iba a ser un partido duro, ellos se jugaban la vida. Nosotros también el primer puesto y ellos la clasificación. El equipo a lo mejor no ha demostrado su mejor juego como el otro día, pero ha competido, que es muy necesario en estos torneos".

Preguntado por su gol, Baena dijo que "puede ser uno de los más importantes" de su "carrera" y "uno de los que más feliz" le ha hecho.

"Han ido fuertes sin maldad"

El tanto de España llegó, eso sí, tras un grave error de Muslera, que luego le pidió el cambio a Bielsa al descanso al no haber atravesado su mejor momento en este Mundial. "Por echarle un capote, le ha botado mal y debe ser jodido para él, porque su selección se estaba jugando al vida. Mandarle un fuerte abrazo porque creo que será duro para él", dijo Baena al respecto.

El atacante del Atlético de Madrid, además, fue elegante al responder sobre la intensidad de los jugadores de Uruguay, que dejaron entradas muy feas en los minutos finales: "Es fútbol. También los entendemos a ellos, que se veían eliminados. A pesar de ser un partido muy duro, creo que han sido respetuosos, han ido fuertes sin maldad a ganar los duelos y cada uno a lo suyo".