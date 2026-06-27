Álex Baena adelanta a España... ¡en inferioridad numérica por lesión de Oyarzabal!

Le costó a España desatascar el encuentro en Guadalajara. Sufrieron los de Luis de la Fuente con las transiciones de Uruguay en la primera mitad. Pero cuando menos lo esperaban Bielsa y compañía, la Roja golpearía con un gol totalmente surrealista de Álex Baena.

No se lo podían creer en el banquillo de Uruguay. Porque venía España de estar en inferioridad numérica tras una falta no señalada de Ugarte sobre Mikel Oyarzabal. No pitó nada el colegiado, pero el delantero de la Real Sociedad quedó tendido sobre el terreno de juego durante algo más de un minuto.

Obligado a salir del campo

Y pese a que no recibió asistencia médica, Oyarzabal fue obligado a abandonar el campo acorde a la nueva normativa de la FIFA en este Mundial 2026 para evitar pérdidas de tiempo con lesiones fingidas. Protestó el '21' de España al cuarto árbitro, que no le iba a dejar entrar al menos hasta un minuto después de reanudarse el juego. "¿Por qué? ¿Por qué?", le preguntaba.

Entonces, cuando menos peligrosa parecía España, con un hombre menos sobre el césped, iba a llegar el gol de Álex Baena. Fue, de hecho, el primer disparo a puerta de los de Luis de la Fuente, y contó con la ayuda de un Fernando Muslera que cometió un fallo garrafal. Le pasó el balón por encima de la mano al veterano portero uruguayo en un remate del atacante del Atlético de Madrid.

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Curiosa fue la imagen que mostró la repetición televisiva, con Oyarzabal celebrando el 0-1 en la banda junto al cuarto árbitro, sin el permiso todavía del colegiado principal para reincorporarse al terreno de juego.