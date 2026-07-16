Alerta por el humo de los incendios de Canadá en la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 entre España e Argentina podría disputarse bajo unas condiciones muy alejadas de las ideales. La densa nube de humo provocada por los incendios forestales que asolan Canadá ha llegado al noreste de Estados Unidos y amenaza directamente la celebración del encuentro del próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

La situación preocupa tanto por la salud pública como por el desarrollo del espectáculo. La calidad del aire ha empeorado de forma notable en la zona metropolitana de Nueva York y la FIFA ya contempla la aplicación de medidas extraordinarias si las condiciones continúan deteriorándose durante los próximos días.

Una amenaza para el rendimiento de los futbolistas

Las partículas finas presentes en el humo representan un serio problema para deportistas de máximo nivel. Los expertos advierten de que pueden provocar dificultad para respirar, tos, mareos, fatiga y una reducción significativa de la capacidad pulmonar, un factor determinante en un partido de la exigencia física de una final mundialista.

En un encuentro donde cualquier detalle puede decidir el título, competir bajo estas condiciones podría afectar directamente al rendimiento de los futbolistas durante la final.

El MetLife Stadium en Nueva Jersey albergará la final del Mundial el próximo 19 de julio / EFE

La visibilidad también preocupa

Más allá del aspecto físico, el humo también amenaza el propio espectáculo. Nueva York ha amanecido cubierta por una densa bruma y cielos anaranjados que ya han reducido la visibilidad en distintos puntos de la ciudad e incluso han afectado a la operativa del aeropuerto de LaGuardia. Si la situación persiste durante la final, las imágenes televisivas podrían verse alteradas y también el propio desarrollo del juego, especialmente en acciones de largo recorrido donde la visibilidad resulta fundamental.

Ante este escenario, la organización del torneo permanece en alerta. Si el Índice de Calidad del Aire continúa aumentando, la FIFA podría activar diferentes protocolos de protección, como un seguimiento médico más exhaustivo durante el encuentro o incluso estudiar medidas más drásticas si la calidad del aire alcanzara niveles incompatibles con la práctica deportiva.