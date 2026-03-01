Alerta: La Finalissima queda suspendida

Para el próximo 27 de marzo está programada en Qatar la Finalissima, encuentro que enfrenta a las selecciones de España y Argentina como campeonas de Europa y América respectivamente. Es el primer partido en el que se deben ver las caras Lamine Yamal y Leo Messi. Pues bien, el partido ha quedado, de momento, en suspense.

La situación bélica en la zona tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta iraní atacando a otros países de Oriente Medio con bases estadounidenses, como por ejemplo Qatar, ha provocado que el gobierno de Qatar haya decidido suspender toda actividad deportiva en el país. La suspensión afecta a dos partidos que debía jugar el combinado de Luis De la Fuente en su territorio, la citada Finalissima y un amistoso tres días después contra Egipto.

Además de estos dos partidos también se suspenden los encuentros Arabia Saudí - Egipto, Qatar - Serbia, Serbia - Arabia Saudí y Qatar - Argentina. A ellos se une la suspensión de los campeonatos nacionales e internacionales. En un comunicado, la Asociación de Fútbol de Qatar informa que más adelante comunicará nuevas fechas para los partidos, aunque todo quedará pendiente de como evolucione el conflicto bélico que ha obligado, por ejemplo, a cerrar el espacio aéreo en Qatar.

Esperan noticias al respecto tanto la Federación Española como la argentina pues deberán tomar una decisión sobre dichos encuentros, pues la de finales de marzo es la única fecha existente antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Son partidos importantes para los seleccionadores para ir conformando la lista definitiva para la gran cita estival. Según fuentes de la Federación Española, la suspensión no ha sido comunicada todavía ni a ellos, ni a UEFA, ni a CONMEBOL, aunque todas las partes están en alerta desde que se iniciaron los bombardeos.