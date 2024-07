Alemania saca punta a las declaraciones de Del Bosque

El duelo entre Alemania y España en los cuartos de final de la Eurocopa 2024 es uno de los platos fuertes del torneo y, para muchos casi una final anticipada a la altura del choque entre Francia y Portugal. De ahí que cualquier declaración pronunciada por un ilustre de una y otra selección sea susceptible de sacarle punta en los días previos al choque del próximo viernes 3 de julio.

De esta manera, si las declaraciones del exportero de la 'Mannschaft' Jens Lehmann cuestionando la madurez y competitividad de España han generado ríos de tinta, ahora es el diario 'Bild' el que ha generado un mar de reacciones al reproducir unas palabras del ex seleccionador español Vicente del Bosque en las que proclamaría la superioridad de la Roja respecto a su rival teutón.

“España es la máxima favorita, no tengo ninguna duda de que ganaremos”, habría dicho un Vicente del Bosque al que no se le conocen citas de un calibre tan grueso a lo largo de su dilatada carrera. Según el ex entrenador campeón del Mundial 2010 y campeón de la Eurocopa 2012, “España juega más rápido y con mayor ritmo que Alemania. Estoy firmemente convencido de que pasaremos”.

Una contundencia extraña

Esta contundencia resulta todavía más extraña en Del Bosque ahora que ha asumido un cargo de carácter institucional como es el de presidente de la comisión que tutela la Federación Española de Fútbol. Sin embargo, en Alemania ha servido de combustible para calentar la previa de un partido que se antoja muy equilibrado, pues lo cierto es que Alemania y España han sido las selecciones que, hasta el momento, han ofrecido una mejor imagen en el torneo.

Las declaraciones de Vicente del Bosque continuarían en un tono más suave aunque siempre con una contundencia que habría herido la susceptibilidad alemana, o al menos la de los medios de comunicación alemanes. “No quiero ser irrespetuoso y también tenemos que ser humildes, pero en general veo a España mejor en muchos aspectos, incluso aunque Alemania esté jugando bien en ataque, especialmente con Musiala”, seguiría su análisis el ex entrenador de la Selección y del Real Madrid.

Y siguiendo con su contundente análisis, Don Vicente afirmaría que tras dos semanas de competición, “somos los máximos favoritos, no tengo ninguna duda de que ganaremos", habría dicho con contundencia. "Estamos bien en ataque y defensa. Aunque este viernes se enfrenten los dos mejores equipos del torneo y Alemania tenga la ventaja de jugar en casa”.