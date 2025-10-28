Alemania resiste en Caen y se cita de nuevo con España en la final

Alemania vuelve a cruzarse en el camino de España. El equipo de Horst Hrubesch empató (2-2) ante Francia en el Stade Michel-d’Ornano de Caen y, gracias al 1-0 de la ida, se clasificó para la final de la Nations League. La doble cita será el 28 de noviembre en Alemania y el 2 de diciembre en España, en el Metropolitano de Madrid, donde la Roja defenderá su corona.

Francia, empujada por su público, salió con fuerza y golpeó muy pronto: Malard marcó de cabeza a los tres minutos tras un centro medido de Bacha para igualar la semifinal. Pero la reacción alemana fue inmediata. Anyomi empató con un giro y un zurdazo desde la frontal con asistencia de Brand. El duelo entró en una fase equilibrada, con ocasiones para ambos lados y con dominio francés, pero con la sensación de que Alemania sabía manejar los tiempos mejor.

OTRA VEZ BÜHL

En la segunda mitad, volvió a aparecer Klara Bühl, autora del gol en la ida y otra vez decisiva. La atacante del Bayern resolvió dentro del área con un potente disparo cruzado para el 1-2 que ponía tierra de por medio y el VAR anuló otro tanto de Anyomi. Francia reaccionó con orgullo: Mateo, a dos minutos del final, volvió a igualar el marcador tras un pase de Diani y Alemania terminó pidiendo la hora.

El empate fue suficiente para una Alemania sólida, competitiva y eficaz, que volvió a demostrar su instinto en los grandes escenarios. Y será también el tercer enfrentamiento consecutivo entre España y Alemania en un gran torneo. En los Juegos Olímpicos de París de 2024, las germanas se llevaron el bronce (0-1); en la Eurocopa de 2025, España se vengó con un gol de Aitana Bonmatí en los últimos compases de la prórroga de la semifinal. Ahora, la Nations League ofrece un nuevo capítulo entre dos potencias que, junto a Inglaterra, ya definen la era dorada del fútbol femenino europeo