Alemania - España: horario y dónde ver el Europeo sub-19 masculino 2026 gratis por TV y en directo

España se cita con Alemania este sábado 4 de julio para disputar el tercer y último partido de la fase de grupos del Europeo sub-19 masculino 2026. 'La Rojita', ya clasificada para las semifinales del torneo, afronta el duelo con el objetivo de cerrar la primera fase con pleno de victorias y reforzar su candidatura al título continental.

La selección dirigida por Paco Gallardo llega al partido después de completar una fase de grupos impecable. España arrancó el campeonato con una contundente goleada ante la anfitriona Gales (0-7) y posteriormente selló su clasificación para semifinales ante Dinamarca, confirmando su condición de gran favorita para pelear por el título.

El partido ante Alemania será, en cualquier caso, una prueba de máximo nivel para medir el estado real de la selección española antes de las eliminatorias. El combinado germano, una de las grandes potencias del torneo y uno de los principales aspirantes al título, ya avisó en su estreno con una victoria de mucho mérito ante Dinamarca (4-3).

Hugo inauguró el marcador de la sub-19 / UEFA

Con el billete a semifinales ya asegurado, y la clasificación para el Mundial asegurada, España buscará ahora terminar la fase de grupos de la mejor manera posible y llegar lanzada a la ronda decisiva del Europeo sub-19 masculino.

¿A qué hora juega España contra Alemania en el Europeo sub-19 masculino?

El partido entre Alemania y España, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos del Europeo sub-19 masculino, se disputará este sábado 4 de julio a las 15:00 horas (CEST).

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En España, el partido de la jornada 3 de la fase de grupos del Europeo sub-19 masculino entre la selección española y la alemana se podrá ver gratis por TV en Teledeporte y en streaming a través de la plataforma RTVE Play.