Alemania - España: horario y dónde ver las semifinales del Europeo sub-17 femenino 2026 gratis por TV y en directo

España se enfrenta a Alemania este jueves 14 de mayo en el Windsor Park de Belfast para enfrentarse en las semifinales del Europeo sub-17 femenino 2026. 'La Rojita', cinco veces campeona de la competición continental, afronta penúltimo desafío en busca de la reconquista del trono continental, perdido en la edición anterior tras no poder superar el corte de la fase de grupos.

La selección dirigida por Mila Martínez selló su participación en la primera fase con dos contundentes goleadas ante Finlandia y Polonia, pero la derrota por la mínima ante Francia les impidió afincarse en la primera posición del grupo. Esta segunda posición les 'condena' a un emparejamiento menos favorable en la fase final.

El próximo rival de la selección española en el Europeo sub-17 femenino será Alemania, la selección más laureada de la competición. Las teutonas finalizaron su andadura en la fase de grupos en la primera posición, pero con malas sensaciones tras caer ante la colista y local Irlanda del Norte en la última jornada.

Alemania, próximo rival de España en el Europeo sub-17 femenino / @SEFutbolFem

¿A qué hora juega España contra Alemania en el Europeo sub-17 femenino?

El partido entre España y Alemania, correspondiente a las semifinales del Europeo sub-17 femenino, se disputará este jueves 14 de mayo a las 19:00 horas (CEST).

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¿Dónde ver el Alemania - España gratis por TV y online?

En España, el partido de las semifinales del Europeo sub-17 femenino entre España y Alemania se podrá ver gratis por TV en Teledeporte y en streaming a través de la plataforma RTVE Play.