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Alemania - España: horario y dónde ver la final del Europeo sub-19 femenino 2026 gratis por TV y en directo

A qué hora juega la selección española contra Alemania y en qué canal de TV ver la final del Europeo sub-19 femenino en abierto desde España

España se enfrenta a Alemania este viernes 10 de julio en la final del Europeo sub-19 femenino

España se enfrenta a Alemania este viernes 10 de julio en la final del Europeo sub-19 femenino / @SEFutbolFem

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

España se da cita con Alemania este viernes 10 de julio en el Stadion Grbavica de Sarajevo para enfrentarse en la gran final del Europeo sub-19 femenino 2026. El gran desempeño de 'La Rojita' en Bosnia se ha visto recompensado con uno de los billetes hacia el partido por el título, en el que tendrá la posibilidad de conquistar su octavo entorchado continental y mantener la hegemonía que ha establecido en la categoría a lo largo de los últimos años.

Si bien es cierto que el empate contra Suiza (2-2) en el duelo inaugural hizo saltar alguna que otra alarma, la selección dirigida por David Aznar no tardó en disipar los efectos de este tropiezo. La goleada frente a Islandia (4-0) y la sufrida victoria contra Austria (2-1) les permitió avanzar a la fase final como líderes de grupo, mientras que el contuntente triunfo ante Suecia (3-0) supone un 'subidón' de confianza de cara al reto venidero.

El rival de la selección española en la gran final del Europeo sub-19 será Alemania, que afronta el partido con 30 minutos más en las piernas después de tener que acudir a la prórroga para eliminar a Austria en semifinales (1-0). Las teutonas ofrecieron un rendimiento idéntico al de España en la fase de grupos, con un empate y dos victorias que les permitieron acceder a la fase final como primera clasificada.

¿A qué hora juega España contra Alemania la final del Europeo sub-19 femenino?

El partido entre España y Alemania, correspondiente a la final del Europeo sub-19 femenino, se disputará este viernes 10 de julio a las 18:00 horas (CEST).

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En España, el partido de la final del Europeo sub-19 femenino entre la selección española y Alemania se podrá ver gratis por TV en Teledeporte y en streaming a través de la plataforma RTVE Play.

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