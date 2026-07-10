Alemania - España: horario y dónde ver la final del Europeo sub-19 masculino 2026 gratis por TV y en directo

España se da cita con Alemania este sábado 11 de julio en el Racecourse Ground de Wrexham para enfrentarse en la final del Europeo sub-19 masculino 2026. Ha llegado la hora de la verdad para 'La Rojita', que buscará recuperar el trono continental perdido el curso pasado para ampliar su vitrina de trofeos en las categorías inferiores de la Selección.

El torneo del cuadro español ha sido, hasta la fecha, prácticamente impecable. El cuadro dirigido por Paco Gallardo ha ido creciendo con el paso de los partidos y se ha plantado en la final con autoridad, confirmando el enorme talento de una generación llamada a dar mucho que hablar en los próximos años. De Xavi Espart a Thiago Pitarch, pasando Ousmane Diallo, Hugo Salinas y Morante; el talento rebosa en todas las filas españolas y quieren demostrarlo una vez más, esta vez en la final.

Xavi Espart y Quim Junyent celebran el 1-0 de España / UEFA

El duelo ante Alemania tendrá además un punto extra de morbo competitivo. Ambas selecciones ya se vieron las caras en la fase de grupos, con victoria contundente para España, pero una final siempre abre un escenario completamente distinto, con más tensión, más presión y un título europeo en juego. Los alemanes llegan reforzada tras superar a Ucrania en semifinales y buscarán arrebatar el título europeo a una España que parte, en un principio, como favorita.

¿A qué hora juega España contra Alemania la final del Europeo sub-19 masculino?

El partido entre España y Alemania, correspondiente a la final del Europeo sub-19 masculino, se disputará este sábado 11 de julio a las 20:00 horas (CEST).

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¿Dónde ver el España - Alemania gratis por TV y online?

En España, la final del Europeo sub-19 masculino entre la selección española y Alemania se podrá ver gratis por TV en Teledeporte y en streaming a través de la plataforma RTVE Play.