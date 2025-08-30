Aleix García sustituye a Gavi en la convocatoria de España

El seleccionador Luis de la Fuente ya ha dado a conocer el nombre del sustituto del centrocampista del FC Barcelona Gavi, que causó baja en la convocatoria de España para los dos partidos de la fase de clasificación para el Mundial 2026 que jugará España contra Bulgaria y Turquía en este próximo parón de selecciones.

Se trata de Aleix García, internacional absoluto y jugador del Bayer 04 Leverkusen que se se unirá este próximo lunes 1 de septiembre a la concentración del combinado nacional en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para empezar a preparar los primeros partidos de clasificación para la cita mundialista de 2026 que va a enfrentar al conjunto de De la Fuente a Bulgaria y Turquía, ambos como visitante.

El FC Barcelona emitió un comunicado este sábado en el que anunciaba la baja de Gavi, quien ya no participó junto a sus compañeros en el entrenamiento previo al desplazamiento a Madrid para enfrentarse al Rayo Vallecano, debido que sufría "unas molestias en la rodilla derecha".

El parte médico emitido por el conjunto blaugrana especificaba que Gavi "es baja para el partido contra el Rayo y su evolución marcará la disponibilidad". En principio no se ha establecido un periodo de baja y la idea de Hansi Flick es que el centrocampista estará en condiciones para jugar en la cuarta jornada de LaLiga frente al Valencia.

Pese a todo, se ha optado por la máxima prudencia porque las molestias se han producido en la misma rodilla que el centrocampista andaluz se lesionó de gravedad a finales de 2023, precisamente en un compromiso de la selección española. Por tanto, no se correrá ningún tipo de riesgo con el el jugador azulgrana de común acuerdo entre Barça y Federación.

Aleix García ha participado en 5 partidos de España desde que entró en la convoctoria de Luis de la Fuente de noviembre de 2023 para los partidos de clasificación para la Eurocopa 2024 ante Chipre y Georgia. El catalán se estrenó frente a los chipriotas en el segundo tiempo del duelo disputado el 16 de noviembre de 2023 sustituyendo a Mikel Merino y la 'Roja' se impuso 1-3. A sus 28 años vuelve a tener la oportunidad de intentar consolidarse entre los habituales de Luis de la Fuente.

Aleix García fue titular este sábado en el Werder Bremen - Leverkusen (3-3). Erik ten Hag lo sustituyó en el minuto 61 por Exequiel Palacios cuando su equipo iba por delante en el marcador (1-2), pero se dejó sorprender en la recta final con un gol de Coulibaly en el minuto 94 y acabó igualando la contienda.

El de Ulldecona ha disputado los dos partidos de Bundesliga y el de la Pokal alemanas como titular, repartiendo una asistencia en el triunfo en el torneo del K.O. frente al Sonnenhof-Grossaspach (0-4)