Albert Luque revela su ruptura con Sergio Ramos: "No lo entendió"

Sergio Ramos no se tomó demasiado bien no volver a la Selección Española bajo el mando de Luis de la Feunte. Fue en febrero de 2023, cuando el camero anunciaba en redes sociales que el seleccionador "no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva". Ramos disputó su último partido con España el 31 de marzo de 2021, jugando cuatro minutos y siendo el futbolista que más veces ha jugado con la Selección Española, con 180 partidos.

Sobre ello ha hablado Albert Luque en la Cadena SER. El que fuera director deportivo de la Selección Española de Fútbol entre enero de 2023 y mayo del 2024, comentó sobre Ramos que "éramos como familia y ahí dejamos la amistad. Le deseo lo mejor del mundo. Era una época que en los centrales no había dos titulares de verdad. Había muchos cambios. Él no lo entendía y a día de hoy no hemos arreglado eso".

"Fue la época que fui a convencer a Le Normand para que jugara con España", añadía. "Él no se lo esperaba, pero yo esperaba que reaccionase así".

De hecho, Luque afirmó que Ramos se sintió dolido por ver truncado su récord: "Él es el jugador con más internacionalidades en España, pero quería ser el jugador con más internacionalidades de todas las selecciones".

Y es que a pesar de todo, Luque afirma que para él, "es el mejor central de la historia". "La relación entre ambos tenía muchos vínculos. Tanto como rivales como compañeros. He sido director suyo, hemos sido compañeros, él debutó marcándome a mí y me pidió la camiseta, debutó en la selección conmigo y yo llevaba el 19, me lo pidió y se lo dejé... y lo conozco muy bien".

En la misma entrevista, Luque ha declarado que Jenni Hermoso "es la persona que me ha hecho más daño en mi vida", en relación el jucio a Luis Rubiales; y ha valorado a Zinedine Zidane como seleccionador de España.