Albert Luque responde por carta a la Federación

Albert Luque fue apartado de sus funciones como director de la selección el pasado 28 de marzo a raíz del 'caso de Jennifer Hermoso'. La Federación lo apartó por las acusaciones de la Fiscalía de coacción a la jugadora tras volver del Mundial de Australia por el comportamiento del ex presidente, Luis Rubiales, en la celebración del título.

Luque ha contestado por carta a la Federación y ha decidido no echar más leña al fuego para no complicar el trabajo de Luis de la Fuente de preparación de la Eurocopa en Alemania del 14 de junio al 14 de julio.

Luque responde a su suspensión de empleo e inhabilitación de sus funciones "mientras se depuran las consecuencias de índole profesional" derivadas de la actuación de la Fiscalía.

Luque manifiesta su "disconformidad con una suspensión de empleo que afecta a mi persona, por entender que no he incurrido en ningún hecho ilícito, ni durante el desempeño de mis actividades profesionales ni privadas. No he incurrido en falta laboral que merezca la adopción de una medida tomada por parte de la RFEF como la que me han comunicado".

Luque, en la Ciudad Deportiva / SPORT.es

Pese a no estar de acuerdo, Luque reflexiona que "considerando la necesidad de garantizar la estabilidad de la selección masculina absoluta de fútbol que en los próximos meses afronta una competición de tal importancia como una Eurocopa, he decidido no impugnar tal medida a pesar de mi disconformidad".

En su escrito concluye que "desde mi puesto de director de la selección he tratado siempre de transmitir mi compromiso y máxima colaboración para ayudar a alcanzar las más altas cotas deportivas y, desde luego, no es mi intención interferir en ningún modo en el desempeño deportivo de cara a los próximos retos ni generar más inestabilidad para la Federación".

Un profesional eficaz

Albert Luque había dado un nuevo impulso a la selección después del Mundial de Qatar 2022. La elección de Luis de la Fuente fue un gran acierto ya que España consiguió el quinto título de su historia, la UEFA Nations League, y se clasificó de forma brillante en primera posición para la Eurocopa.

Luque tenía una estrecha vinculación con los clubs y sus responsables, evitando polémicas con las convocatorias de los futbolistas.

Por ejemplo, fue una figura clave para consensuar el paso del Lamine Yamal, con solo 16 años, a la selección absoluta. Su buena relación con Xavi Hernández, ambos de Terrassa, facilitó la comunicación y evitar controversias.

Nuevo presidente

La Federación no lo ha reemplazado a la espera de que se elija a un nuevo presidente el próximo 6 de mayo. Pedro Rocha, Carlos Herrera y Eva Parera son por ahora los tres candidatos que se han postulado para el puesto.

Todos ellos tienen plazo hasta el viernes para presentar su candidatura con los 21 avales necesarios de los asambleístas.

Albert Luque, por su parte, quiere evitar el protagonismo y quedar en un segundo plano a la espera de nuevo acontecimientos.