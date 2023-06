Aitana, sobre la selección: "Se han dicho cosas que no son verdad..."

La futbolista del Barça ha dado una entrevista en AS y se ha pronunciado sobre la situación que se vive en la Selección La jugadora catalana fue una de las cuatro azulgrana que volvieron a la convocatoria para jugar el Mundial

Aitana Bonmatí se encuentra concentrada con la selección española en vísperas del comienzo del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda. A una semana del pistoletazo de salida a la competición, la futbolista catalana ha concedido una entrevista a AS, dónde ha hablado sobre la situación que se vive en la Selección.

Recordemos que hace aproximadamente un año, quince futbolistas seleccionables mandaron una carta a la federación comunicando su decisión de no ir con España. No obstante, a un mes del Mundial, algunas de ellas han decidido volver y entre ellas figuran cuatro del Barça. Una de las cuatro precisamente es Aitana y ha sido preguntada sobre el tema.

No obstante, no se ha querido pronunciar en exceso... "El grupo está muy bien, no hay nada extraño. Todos aquí somos profesionales, y todos vamos a por el mismo objetivo. De nuestra boca no ha salido nada porque durante el año no hemos dicho nada", subrayó.

En este sentido, repreguntada sobre si había habido "borron y cuenta nueva", la catalana mandó un 'recado' a algunos. "Todo dicho, el proceso se ha llevado internamente y así se quedará. Se ha especulado mucho y se han dicho cosas que no son verdad. Todo el mundo es profesional y todo el mundo sabe a lo que viene", afirmó.

Finalmente, preguntada sobre sus sensaciones para el Mundial, la catalana se mostró muy ilusionada con la posiblidad de disputar su segundo Mundial. "Es un Mundial diferente para mí a nivel personal porque en el primero venía un poco de ‘rookie’. Era joven y principiante, recuerdo que no tuve muchos minutos. En cambio, a esta cita llega una Aitana mucha más veterana, con mucha experiencia", finalizó.