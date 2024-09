¡Y ahora peligra Dani Olmo!

Más leña al fuego con la plaga de las lesiones. Si el aficionado del FC Barcelona ya tenía la mosca detrás de la oreja por el hecho de que Lamine Yamal jugó los 90 minutos frente a Serbia (0-0) a pesar de que incluso había sido sometido a pruebas por un golpe, ahora es para echarse a temblar. Dani Olmo, el gran fichaje del verano, también está en peligro de caer lesionado. Lo desveló el propio seleccionador español, Luis de la Fuente, en la rueda de prensa previa al partido de este domingo (20.45 horas) contra Suiza en Ginebra.

"Dani Olmo, como váis a ver ahora, no va entrenar. Recibió un golpe el otro día y no sabemos cómo se va a encontrar mañana. Estamos contentísimos con los dos delanteros específicos que tenemos, tanto Ayoze como Joselu, y tenemos total garantía de que nos darán lo que les vamos a pedir que queremos sobre el terreno de juego", fueron las palabras del seleccionador español sobre el egarense. Sin ejercitarse este sábado, no parece que vaya a tener minutos en Suiza y el barcelonismo ya se echa a temblar.

Dani Olmo, durante el Serbia - España correspondiente a la jornada 1 de la UEFA Nations League / AP

En el Barça hay 'resquemor' (y también en otros clubes como el Real Madrid) porque está habiendo muchas lesiones de futbolistas en sus selecciones. Sin ir más lejos, en este parón se lesionó Fermín López con la sub-21, sin poder olvidar, lógicamente, los precedentes más graves con Pedri y Gavi.

"Hay bastante hipocresía con la carga de minutos"

De hecho, las lesiones, y sobre todo, el peligro de caer los futbolistas lesionados fue el tema principal de la comparecencia del seleccionador español, quien incluso se mostró molesto sobre todo al ser cuestionado sobre Lamine Yamal. Se limitó a comentar, en general, que "hay bastante hipocresía, es bastante injusto. Si se jugara en junio, también se diría lo mismo" sobre el hecho de que haya preocupación por la carga de partidos.