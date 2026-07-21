Los siguientes pasos de la campeona del mundo

La selección española ya ha abandonado el continente americano con la Copa del Mundo bajo el brazo, gracias al histórico gol de Ferran Torres en el minuto 106. Estos próximos días servirán para celebrar y asimilar el triunfo, antes de pensar en los próximos compromisos en septiembre y octubre, en los que España buscará prolongar su racha de partidos consecutivos sin perder.

Con su victoria en la final del Mundial contra Argentina, la 'Roja' encadena 38 encuentros seguidos sin conocer la derrota, que le han servido para superar el anterior registro, que estaba en manos de Italia. La tetracampeona del mundo acumuló 37 sin perder entre 2018 y 2021. El combinado de Luis de la Fuente no cae desde el 22 de marzo de 2024, cuando perdió por 0-1 ante Colombia en un amistoso disputado en Wembley. Desde entonces, la selección suma 29 victorias y nueve empates.

Ferran Torres celebrando el gol / Europa Press

Pese a que esta racha ya supone un récord, España quiere prolongarla en los próximos compromisos. El siguiente encuentro tendrá lugar el 26 de septiembre contra Inglaterra, en el partido correspondiente a la primera jornada de la Nations League 2027. En esta nueva edición, en la que se clasifican dos de los cuatro integrantes del grupo a los cuartos de final, la 'Roja' está encuadrada con los 'Three Lions', Croacia y República Checa.

El 29 de septiembre recibirán en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán a los croatas, mientras que el 3 de octubre se jugará la tercera fecha en el Carlos Tartiere, de Oviedo, contra los checos. El cuarto compromiso, que cierra el parón de selecciones de tres semanas, será en Split el 6 de octubre, de nuevo contra Croacia. La primera fase de la Nations finaliza en la ventana de noviembre, el día 12 como visitante en la República Checa y el 15 frente a Inglaterra como local.

España buscará ganar la Nations por segunda vez en su historia, después de vencer en 2023 y caer en las finales de 2021 y 2025. Actualmente, la 'Roja' es la vigente campeona olímpica, de Europa y del Mundo, por lo que los pupilos de Luis de la Fuente irán con todo a por la Liga de las Naciones, que está en poder de Portugal.