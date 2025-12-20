Adidas 'calienta' a los nostálgicos: se filtra la chaqueta del himno de España para el Mundial 2026 con un guiño a Sudáfrica 2010

La nueva chaqueta del himno de España para el Mundial de 2026 ya se ha filtrado y tiene un aire muy especial: recuerda a la camiseta con la que La Roja ganó el Mundial en 2010.

Fabricada por Adidas, la prenda luce un color azul marino oscuro, casi idéntico al que vestía la selección en Sudáfrica. Pero lo más llamativo son las rayas verticales en rojo y amarillo que recorren las mangas, un guiño claro a aquella camiseta mítica.

Será la chaqueta que los jugadores llevarán durante el himno antes de los partidos del Mundial. Y si algo transmite, es nostalgia. Porque verla es volver a pensar en Iniesta, en Casillas, en ese gol que proclamó a España campeona del mundo.

La chaqueta filtrada / FootyHeadlines.com

Cuándo saldría a la venta y qué hay que tener en cuenta

Footy Headlines apunta a una ventana de lanzamiento alrededor de marzo de 2026, en la antesala del torneo. Los detalles finales pueden cambiar hasta que Adidas y la Federación lo confirmen públicamente.

Esta era la segunda equipación de la selección española / Antonio Lacerda

¿Qué es una chaqueta del himno?

Una "anthem jacket" es la chaqueta del himno que los jugadores llevan justo antes de los partidos, cuando suena el himno nacional. No se utiliza durante el juego, sino en el protocolo inicial, durante la salida al campo y el saludo a la afición.

Suele formar parte del kit oficial de presentación de las selecciones o clubes y es una prenda con alto valor simbólico y estético. Se diseña con especial cuidado, ya que es la que se ve en primer plano en la retransmisión televisiva antes del pitido inicial.