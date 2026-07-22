Mari Carmen Merino, abuela de Yeremy Pino: "Cuando se tuvo que ir de la isla lloraba... tiene mucho sentimiento de pertenencia. No se le olvida de dónde viene. La gente se cree que es solo darle a la pelota, pero es mucho sacrificio."

La voz de Mari Carmen Merino, abuela de Yeremy Pino, resonó con emoción en SER Deportivos Las Palmas tras el histórico triunfo de su nieto en Nueva York.

La familia vivió el partido con una mezcla de nervios, ilusión y una sensación de justicia deportiva. "Estoy muy orgullosa de Yeremy. Viví el partido con demasiados nervios. Él ha pasado y sufrido mucho para llegar a donde está. Nosotros sabíamos que iba a llegar lejos, porque es muy competitivo y no le gusta perder nunca".

El entorno familiar recuerda que desde niño mostraba una determinación poco común, una ambición que lo empujaba a mejorar cada día y que hoy lo sitúa entre los campeones del mundo.

La lesión contra Uruguay

La abuela rememoró uno de los episodios más tensos del Mundial: la lesión sufrida ante Uruguay, un momento que puso en vilo a toda la familia. "Estoy deseando verlo con esa sonrisa que nunca se le quita. Cuando tuvo la lesión, él decía que se había partido la clavícula y su madre que no. Mi hija siempre le dice la verdad y ha luchado mucho por él. Hace cuatro años también tuvo una lesión de rodilla y lo pasó muy mal".

Yeremy Pino lesionado en el partido contra Uruguay / Archivo

El miedo a perderse el torneo se mezcló con la fortaleza del jugador, que insistió en seguir adelante pese al dolor, demostrando una vez más su carácter competitivo y su capacidad para sobreponerse a la adversidad.

El orgullo de Lomo el Chinche

El arraigo de Yeremy sigue intacto. Su abuela subraya el vínculo con su barrio y con su familia, pilares fundamentales en su crecimiento. "La gente se cree que es solo darle a la pelota, pero es mucho sacrificio. Cuando se tuvo que ir de la isla era un niño, lloraba… tenía 14 años. Tiene mucho sentimiento de pertenencia. No se le olvida de dónde viene".

La figura de sus abuelos sigue presente en cada gol. "Cada vez que mete un gol se acuerda de sus abuelos y se lo dedica". Ese gesto, repetido desde sus inicios, es un recordatorio de la influencia familiar en su carrera y del peso emocional que lo acompaña en cada partido.

Los sacrificios detrás de un Campeón del Mundo

El entorno del futbolista también expresó su orgullo por el título, recordando los años de esfuerzo y renuncias. "Estoy muy contento y muy orgulloso de mi primo. Cuando vi a Yeremy agarrando la Copa del Mundo fue una alegría inmensa. Ha tenido que sacrificar muchas cosas para cumplir su sueño".

El reconocimiento de estar entre nombres como Silva, Pedro o Pedri refuerza la magnitud del logro. La familia destaca su carácter risueño, su cercanía y su capacidad para mantener la humildad incluso en los momentos de mayor éxito.

Las raíces en La Feria y su competitividad

Yeremy mantiene intacto su vínculo con La Feria y con el Lomo el Chinche, barrios que han marcado su identidad. "Es un orgullo haber salido de un barrio humilde y trabajador. Hay que tener siempre los pies en el suelo porque la burbuja puede estallar".

La competitividad del jugador es otro rasgo que la familia destaca. "No le gusta perder a nada: ni al fútbol, ni al ping‑pong, ni al Mario Kart. Siempre saca su mejor versión". Incluso lesionado, jugó como un jabato. "Pensamos que se había acabado el Mundial para él. Jugó con dolor, no podía mover el brazo… y aguantó hasta el final".

Un campeón que no olvida de dónde viene

La historia de Yeremy Pino es la de un niño que salió de la isla con 14 años, que lloró al dejar su hogar, que dedicó cada gol a sus abuelos y que hoy levanta una Copa del Mundo sin perder la esencia que lo define.

Su familia, desde La Feria hasta Nueva York, celebra no solo el título, sino el camino recorrido: el sacrificio, la humildad y la sonrisa que nunca se le borra.