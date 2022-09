Abel Ruiz: "El estadio de Braga solo tiene dos gradas, pero el ambiente es espectacular"

El ex del Barça, ahora en las filas del Braga, desvela las claves del estadio en que España se medirá a Portugal "Estoy muy feliz en Braga y sé que haciéndolo bien aquí pueden salir otras oportunidades"

En enero de 2020, poco antes de la pandemia, Abel Ruiz (Almussafes, Valencia, 28-1-2000) dejó atrás nueve años en las categorías inferiores del Barça para probar suerte en Portugal: se fue al Sporting de Braga, primero como cedido y meses después ya traspasado. Internacional absoluto y habitual en las concentraciones de la sub-21 (viene de firmar un doblete ante Rumania en el último amistoso), explica a SPORT cómo recibirá Braga a la selección española y desvela algunas de las peculiaridades del estadio en el que se jugará el Portugal - España, uno de los más curiosos del fútbol europeo.

-¿Cómo ha empezado la temporada a nivel individual?

-No empecé como más me hubiera gustado, he jugado dos partidos de titular de ocho posibles. Espero ir entrando en el equipo más a menudo, cuando me ha tocado jugar lo he dado todo. Llevo dos goles y una asistencia, de momento.

-El equipo ha empezado como un tiro: pleno de victorias en la Europa League y seis victorias y tan solo un empate en la Liga.

-La verdad es que tenemos un muy buen equipo. Hay muy buen grupo y se está notando. Solo hemos cedido un empate y fue en el primer partido, contra el Sporting de Portugal, y eso que hemos jugado ante equipos potentes, como el Unión Berlín, líder de la Bundesliga, en la Europa League. Estamos en buena dinámica.

-¿Una de las claves es Artur Jorge, el nuevo entrenador del equipo?

-Viene del filial. Ya lo conocíamos porque había estado unos meses con nosotros en una etapa anterior, en mi primera temporada en Braga. Ha venido más o menos con la misma idea, aunque con un cambio de sistema que nos está funcionando bien. Apuesta por un 4-4-2 con algunas variantes y eso le ha dado un nuevo impulso al equipo. Están jugando Banza y Vitinha como delanteros, normalmente, pero espero ir entrando con más frecuencia en el once.

-La selección absoluta jugará por primera vez en la ciudad de Braga, en un estadio muy particular.

-No te puedo decir cómo puede ser un ambiente de un Portugal-España de selecciones absolutas porque no lo he vivido, pero cuando nosotros hemos jugado contra grandes equipos, el estadio se llena y el ambiente es magnífico. Cuando nos medimos a los tres grandes de Portugal o ante el Mónaco o el Glasgow Rangers el año pasado en Europa, el ambiente era impresionante. El estadio solo tiene dos gradas, pero son muy altas, impacta mucho. Es espectacular. Está incrustado entre las rocas. Creo que han vendido todas las entradas, será un partido bonito.

-Después de algo más de dos años en el SC Braga, ya eres una de las caras más conocidas del equipo.

Estoy feliz y muy contento en Braga. Me lo han dado todo y he intentado corresponderles. Me dieron la oportunidad de brillar en Europa y quiero devolverles ese detalle. Braga es una ciudad muy tranquila y muy bonita, pequeña, donde te conoce todo el mundo. Siempre es bueno que te reconozcan, se agradece.

-¿Tu futuro pasa por Braga?

-Sé que haciéndolo bien aquí pueden salir otras oportunidades. Estoy abierto a cualquier propuesta. Estamos en un año muy motivante y con la ilusión de ganar títulos. No es fácil, porque en Portugal resulta complicado enfrentarse a los tres grandes [Oporto, Sporting y Benfica]; la única forma de ganarles es crear un equipo muy sólido y hacer una buena temporada.

-¿Cómo ves a la absoluta?

Cuando estuve, vi que el ambiente en la absoluta es extraordinario. Es un grupo increíble. Por lo que he hablado con algunos jugadores, como Guillamón o Eric, sigue siendo así. Todos van a una. Les deseo la mayor suerte del mundo.

-Portugal no será un rival fácil.

Es una selección muy fuerte, con mucho nivel. En esta convocatoria han llamado a Ricardo Horta, compañero del Braga. Es una selección potente que pondrá las cosas muy complicadas a España.