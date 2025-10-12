El ‘9’ inesperado de España

El problema del ‘9’ ha sido muy recurrente en la selección española desde la retirada de David Villa y Fernando Torres. Casi una década de búsqueda de un ariete que fuera el delantero centro consolidado de la selección hasta que ha aparecido un nombre inesperado.

Mikel Oyarzabal se ha adaptado a esta posición de maravilla y se ha ganado el puesto de titular indiscutible. El rol del vasco ha crecido hasta el punto de que Morata, ahora en el Como, ni tan siquiera ha entrado en la presente convocatoria.

Después de ganar este sábado a Georgia en Elche (2-0), la Roja se mide a Bulgaria este martes en Valladolid para cerrar virtualmente su clasificación para el Mundial del 2026 y Mikel Oyarzabal será uno de los puntales españoles.

El jugador de la Real Sociedad hace tiempo que tiene galones con la selección. De la Fuente lo nombró capitán nada más llegar y, aunque no lleva el brazalete, en poder ahora de Unai Simón, es el futbolista de campo encargado de hablar con el colegiado.

En la Eurocopa fue el héroe que pasó de puntillas pese a ser el jugador que marcó el gol de la victoria frente a Inglaterra. “Es un futbolista infravalorada”, dijo De la Fuente tras el partido ante Georgia. Su valor mediático no es el mismo que el de otros compañeros que lucen más como Lamine, Nico Williams o Rodri, pero su importancia es vital.

En racha

En los últimos 6 partidos de la selección ha anotado 5 goles y ha repartido 4 asistencias en una prueba del valor que tiene para De la Fuente “Es un jugador muy completo, se desmarca como nadie, entiende muy bien el juego y también desde la banda hace unas diagonales muy peligrosas”, remarcó el seleccionador sobre su pupilo.

Frente a Georgia marcó un golazo de falta, pero también tuvo la generosidad de ceder a Ferran Torres un lanzamiento de penalti para que el ‘Tiburón’ anotara su gol 23 con la Roja, entrando en el Top Ten de máximos goleadores igualando a Ramos y Di Stéfano, en su partido 50 como internacional.

“Este grupo tiene muy buen rollo, destacamos por ser un equipo, más allá de las individualidades, Ferran seguro que marcará este gol pronto”, afirmó de forma modesta Oyarzabal al final del encuentro refiriéndose a la pena máxima que no pudo aprovechar el de Foios.

El jugador añadió que “me siento igual de importante que siempre, aquí se trata de ayudar al equipo ya sea desde dentro del campo o desde fuera, desde donde toque hay que estar siempre unidos y mirar todos hacia la misma dirección”.

Oyarzabal es un jugador que tiene encandilado a Luis de la Fuente y es un fijo para el próximo Mundial del 2026, con el pase que ya tiene muy bien encarrilado después de sumar 9 puntos en 3 partidos.

La débil Bulgaria no debe ser obstáculo en Valladolid para sumar un nuevo triunfo y tocar ya con los dedos de la mano la gran cita mundialista del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Un Mundial en el que se sacará la espina del 2022 cuando no pudo estar en Qatar debido a una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que se hizo en marzo. De estar sano, también era un futbolista del gusto de Luis Enrique. Oyarzabal sin hacer ruido es un puntal básico de la selección española.