Más de 50 mil franceses reclaman repetir la semifinal ante España por una supuesta mano de Lamine Yamal

La eliminación de Francia ante España sigue generando una enorme polémica en el país galo. Apenas unos días después de su derrota por 0-2 en las semifinales del Mundial 2026, un grupo de aficionados franceses ha puesto en marcha una petición para exigir que el encuentro vuelva a disputarse. La iniciativa ya ha superado las 50.000 firmas y centra toda su reclamación en una acción protagonizada por Lamine Yamal.

Los impulsores de la campaña consideran que el primer gol de España nunca debió subir al marcador. Según sostienen, Lamine tocó previamente el balón con la mano antes de que Digne cometiera el penalti sobre el extremo del FC Barcelona, que transformó perfectamente Oyarzabal para adelantar a la Selección Española.

"Durante el penalti concedido a España, Lamine Yamal toca el balón con la mano. Francia no debería haber recibido ese primer gol, que cambia por completo la fisonomía del partido. El deporte debe jugarse según las reglas y esta noche no se han respetado", recoge el texto de la petición, que ha ido ganando apoyos con el paso de las horas.

Lucas Digne, en la acción del penalti sobre Lamine Yamal / EP

La FIFA no contempla repetir el partido

Pese a la repercusión que está teniendo la iniciativa en redes sociales, todo apunta a que la reclamación no tendrá ningún recorrido. El reglamento de la FIFA no contempla la repetición de un encuentro por una decisión arbitral, incluso aunque posteriormente pueda considerarse errónea.

La acción fue revisada durante el partido por el equipo arbitral encabezado por el salvadoreño Iván Barton, que mantuvo la decisión de señalar la pena máxima favorable a España.

Deschamps también cargó contra el arbitraje

El debate arbitral ya había sido alimentado tras el encuentro por Didier Deschamps. El seleccionador francés mostró su desacuerdo con algunas decisiones de Iván Barton e incluso cuestionó la designación del colegiado para dirigir una semifinal de un Mundial. Aun así, el técnico también reconoció que los errores cometidos por su equipo terminaron siendo determinantes para la derrota.

Mientras Francia intenta pasar página antes de disputar el encuentro por el tercer puesto frente a Inglaterra, España ya solo piensa en la gran final del Mundial 2026, donde buscará conquistar la segunda estrella de su historia frente a la Argentina de Leo Messi.