El 1x1 del Turquía - España

La selección española también se impuso, en este caso incluso con mayor claridad, en el segundo compromiso del parón de selecciones de setiembre correspondiente a la fase de clasificación del Mundial 2026. Tras superar a Bulgaria, goleó a Turquía sin aparentes problemas, con un Pedri imperial, un Lamine que no necesitó marcar para ser determinante, un Merino al que la caen los goles y, en general, un fútbol coral con el que España da la sensación de no tener hoy rival.

La primera mitad ya fue suficiente para ver cómo Pedri inauguraba el marcador desde la frontal para luego ceder a Merino el segundo y el tercero. Luego, en la segunda, Merino hizo el tercero y Ferran Torres se unió a la fiesta gracias a una asistencia de Lamine en una contra 'made in Barça'. Cerró Pedri con el sexto antes de ser sustituido.

Estas son las notas de los futbolistas de España ante Turquía:

7 Unai Simón, Portero Impoluto Paró todo aquello que le llegó, que no fue mucho, pero sí peligroso. Imposible pedirle más cuando le disparan dos veces y salva ambas con dos grandes paradas.

6 Pedro Porro, Defensa Suministrador Jugó fácil, sin complicarse, consciente de que delante tenía a Lamine, que era quien debía llevar el peso de la banda derecha. Saber estar donde toca es una virtud siempre. Bien.

6 Le Normand, Defensa Mimado De la Fuente no solo lo dejó claro en rueda de prensa, sino también con el once elegido. El hispano-francés jugó un partido correcto, sin más. Incluso tuvo una para marcar.

5 Dean Huijsen, Defensa Ok "Qué bien saca el balón Jausen", dicen en Madrid. Ante Turquía no fue el caso. Pero bueno, que tampoco necesitó esforzarse demasiado ante un rival flojo, así que ok.

7 Marc Cucurella, Defensa Sobrado Para defender, para atacar, para ayudar en el centro del campo, para lo que haga falta. Ahí está el del Maresme, que es una máquina y sumó en todas y cada una de las fases del juego.

6 Martín Zubimendi, Centrocampista Regulador No fue trascendente como ante Bulgaria, pero es que no hizo falta, sus compañeros le liberaron para que ejerciera de maestro de cereremonias en el centro 9del campo y con eso ya bastó.

10 Pedri González López, Centrocampista 'Loquequiera' No se trata de goles o asistencias, lo suyo es algo más y se llama fútbol. Fútbol. FÚTBOL. F-Ú-T-B-O-L. En serio, dejen de leer y, si no lo han visto, miren su partido. Y decidan ustedes mismos el adjetivo.

10 Mikel Merino, Chicharrero No es de Tenerife, pero el gentilicio también le sirve porque marca goles como quien come pipas. Los tres que hizo ante Turquía en el primese los agradeció a Pedri, asistente en ambos.

8 Lamine Yamal Nasraoui Ebana, Delantero Compasivo Si llega a meter todas las que tuvo, Turquía se retira de la competición. No fue necesario porque incluso definiendo mal sigue siendo un futbolista de otro nivel. Un poquito de Lamine es toda una carrera en otros.

5 Oyarzabal, Centrocampista Ausente Merodeó el ataque español, pero, al contrario que en otras ocasiones, siempre presente, estuvo invisible. Seguirá siendo, según palabras de De la Fuente, el referente en ataque, pero tiene competencia.

5 Nico Williams, Cabizbajo No le salió nada, no estuvo nunca cómodo. La primera que tuvo la salvó el meta alemán porque era gol, pero luego definió torcido. Su fútbol bajó con el paso de los minutos hasta que se echó al suelo lesionado. Una lástima.

7 Ferran Torres García, Delantero Irreductible Suplente, titular, más o menos minutos. ¿Qué más da? Ferran nunca se rinde y siempre aporta. Necesita poco para dejar su sello.

6 Fermín López Marín, Centrocampista Comprometido Da igual que salga con 0-6, el de El Campillo no entiende la competición si no es dándolo todo. Por eso todos los entrenadores quieren tenerlo a su lado.

5 Rodri, Centrocampista Contemplativo Salir con un resultado tan abultado no es fácil y le costó coger el ritmo.

6 Álvaro Morata, Delantero Resiliente Ha perdido protagonismo y nunca es fácil asumirlo, pero en su caso lleva toda la vida aceptando que el protagonista no siempre puede ser él.