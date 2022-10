El 1x1 de las jugadoras del Barça que pueden ser campeonas del Mundo sub-17

La selección española sub-17 se clasificó para la final del Mundial que se disputa en la India y se jugará el título ante Colombia Entre las 21 jugadoras seleccionadas se encuentran cinco del filial del Barça

La selección española de fútbol sub-17 femenina se clasificó para la final del Mundial sub-17 que se disputa este mes en la India. Para hacerse con el título, deberán medirse otra vez a Colombia. ¿Cuáles son las jugadoras azulgrana que se encuentran entre las jóvenes más talentosas del mundo?

El Barça aportó cinco jugadoras a la selección española para disputar el Mundial: Vicky López, Laia Martret, Judit Pujols, Nina Pou y Lucía Corrales.

Durante el mundial, ¿Qué papel ha tenido cada una de las azulgrana?

Vicky López (26-07-2006)

La madrileña ha disputado 428', siendo titular en todos los encuentros. Destacó en los cuartos de final llevando al equipo a las semifinales tras anotar dos goles en cinco minutos. Las ibéricas iban por debajo en el marcador, pero Vicky empató en el 85' y anotó el tanto de la victoria en el último suspiro del partido.Vicky debutó con el primer equipo del Barça el pasado mes de septiembre a sus 16 años, 1 mes y 19 días, y se convirtió en la futbolista más joven en debutar oficialmente con el Barça.

Judit Pujols (25-02-2005)

La defensa es la jugadora azulgrana que más minutos ha disputado con la camiseta de su país, con un total de 443'. Titular en todos los encuentros, y completando el partido en cuatro ocasiones. Solo en los cuartos de final fue sustituida, y lo fue en el 83'. Anotó el gol del empate ante México, aunque finalmente la 'Roja' no sumó ningún punto tras un gol de las mexicanas en el 88'. Con el Barça tiene ficha del filial, pero también forma parte del juvenil A.

Lucía Corrales (24-11-2005)

La delantera suma 316 minutos con la selección en India y fue determinante en el partido ante Alemania. Llevó a España a la gran final tras un gol en el minuto 90. No ha debutado todavía con el primer equipo del Barça, pero su buena actuación bajo las órdenes de Kenio González seguro que no pasará desapercibida para Jonatan Giráldez, que ya la tuvo en cuenta para los primeros entrenos de la reciente pretemporada.

🥳🇪🇸 ¡¡ESTAMOS EN LA FINAAAAAL!! ¡¡VAMOOOOS!!



💪🏻 Lo hemos peleado, lo hemos sufrido y ¡¡CARAY CÓMO HA MERECIDO LA PENA!!



🤗 La @SEFutbolFem Sub-17 lo vuelve a hacer y luchará por revalidar el título en el Mundial de la India tras derrotar a Alemania.#U17WWC | #KickOffTheDream pic.twitter.com/yiicBvz185 — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) 26 de octubre de 2022

Nina Pou (23-10-2005)

La centrocampista ha acumulado 169 minutos con la camiseta de la selección española. No pudo disputar los cuartos de final ni tampoco las semifinales, pero completó el partido ante México. Veremos si la catalana tiene la oportunidad de jugar en la final.

Laia Martret (28/08/2005)

Laia Martret es la jugadora del Barça B que ha disputado menos minutos con la selección, un total de 85 minutos en el mundial sub-17 femenino de la India. No se la pudo ver en el verde durante el duelo ante China. En el Barça, igual que en la selección, aún no ha figurado en el once inicial del filial. Aún así, ha participado con regularidad de suplente.

Nina Pou, Laia Martret y Judit Pujols ya jugaron el primer amistoso de la temporada con el primer equipo del Barça contra el AEM Lleida. Martret, además, marcó en el minuto 17 de partido. Judit y Vicky también se encontraron el verde durante el Trofeu Joan Gamper contra el Montpellier. Todas excepto Lucía Corrales participaron en el stage de pretemporada con el primer equipo en la Vall d'en Bas.