El 1x1 de España contra Turquía

La selección de España ya está clasificada matemáticamente para el Mundial 2026 tras pasar el trámite del último partido contra Turquía.

Pau Cubarsí y Dani Olmo fueron la presencia azulgrana en el once titular. El egarense abrió el marcador a los 4 minutos y tuvo dos clarísimas que merecieron mayor premio, pero la Roja se relajó y los turcos le dieron la vuelta al marcador. A la hora de partido, Oyarzabal acudió a su cita con el gol para establecer el 2-2 definitivo.

Este es el 1x1 de los jugadores de la selección española en el partido clasificatorio para el Mundial 2026 contra Turquía:

6 Unai Simón, Portero Frustrado No pudo conseguir una fase de clasificación 'limpia' de encajar goles, aunque no tuvo la culpa y salvó alguno más, como en una chilena de Yilmaz y en otra mano espectacular ante el delantero turco. Pagó cara la relajación de la defensa y maldició cuando vio que se frustraba su registro.

7 Marcos Llorente, Centrocampista Eléctrico Una 'bala' por la banda derecha, con mucha velocidad para progresar y buenos centros a sus compañeros. Sabe que se está jugando una convocatoria mundialista cuando se recupere Carvajal y lo quiso aprovechar.

5 Pau Cubarsí Paredes, Defensa Discontinuo Muy seguro cuando el equipo estuvo concentrado, pero con algún despiste en los momentos de mayor destensión, El azulgrana estuvo cerca del gol con un cabezazo y se recuperó bien de un golpe sufrido minutos antes.

5 Aymeric Laporte, Defensa Conductor Mejor en las conducciones de balón, donde tuvo mayor clarividencia, que en las labores defensivas. Cuando Turquía se puso a atacar sin complejos, le faltó algo de consistencia.

6 Marc Cucurella, Defensa Ocupado El de Alella nunca pierde la concentración. Incluso cuando el resto del equipo baja el pistón, 'Cucu' mantiene su gran actitud. No subió tanto como Llorente por la otra banda, pero también lo probó en repetidas ocasiones y se mostró firme en el marcaje.

6 Aleix Garcia, Centrocampista Sufridor Buen arranque del de Ulldecona en la acción del primer gol y muy buen manejo de balón, aunque le faltaron después ayudas para contener las ofensivas del cuadro turco en los momentos de mayor sufrimiento.

5 Fabián Ruíz, Centrocampista Incisivo No fue, ni de largo, su mejor partido y la 'pifia' en el primer gol, que arregló Olmo, lo ejemplifica. Aun así, buscó conectar con los delanteros y mostró presencia en la parte ofensiva. Tenía ganas de marcar en Sevilla, pero no lo consiguió.

5 Mikel Merino, Centrocampista Apagado Después de partidos muy completos y con gol, también Mikel Merino tenía derecho a un partido flojo. Poco entonado, y algo fuera del partido, fue sustituido por Luis de la Fuente en el descanso. Seguro que el próximo día será mejor.

5 Yeremy Pino, Desconectado Era un partido para reivindicarse y el canario no lo supo aprovechar. Le faltó ponerle más pasión en sus acciones y tomárselo no como un trámite, sino como un examen decisivo para una titularidad que va muy cara. Demiral le sacó un gol en la misma línea.

8 Dani Olmo Carvajal, Centrocampista Reivindicado Sabía el egarense que tenía que agarrar esta oportunidad y solo empezar abrió el marcador de España, al quite como en sus mejores momentos. Con libertad de mvimientos, tuvo dos clarísimas más, pero Bayindir se lució en ambas, la primera con un taconazo de fantasía para el chut, y la segunda, ungran empalme. Cuando centró más su posición, tuvo menos actividad.

7 Oyarzabal, Centrocampista Enrachado Cuarto partido consecutivo con gol para el de la Real Sociedad, que después de no acertar en la primera mitad algunas claras, 'salvó los muebles' en la segunda cuando aprovechó un rechace para marcar.

6 Ferran Torres García, Delantero Intencionado Tuvo dos claras el 'Tiburón', muy cerca del gol, pero no ajustó en el punto de mira. Pese a ello, hay que dar el mérito de saber estar siempre en la zona de peligro.

6 Samu Aghehowa, Delantero Desacertado Tenerlas, las tuvo, pero sin lograr el objetivo del gol. Eso sí, lo intentó en todo momento y generó grandes ocasiones.

7 Álex Baena, Activo El del Atlético de Madrid buscó el gol con insistencia y no lo encontró por muy poco. Muy buenos minutos, para tener en cuenta.

7 Fermín López Marín, Centrocampista Enchufado Está en un gran momento y lo quiso prolongar en los minutos que tuvo. Acciones de calidad y un gol anulado por fuera de juego. Se recuperó bien de un golpe.